Перемирие между Украиной и Россией: в НАТО удивили заявлением

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © ТСН.ua

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Как Украина , так и агрессорка Россия имеют право отказаться от условий перемирия. Впрочем, Кремль должен доказать, что действительно стремится к прекращению огня.

Такое мнение высказал глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью РБК Украина .

Военный отмечает, что агрессором является Российская Федерация – независимо от того, какие поводы Москва пытается придумать для оправдания своих действий. Более того, отмечает Драгоне, Кремль неоднократно нарушал предварительные соглашения.

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"Именно поэтому необходимо тщательно анализировать любые предложенные условия. Украина уже согласилась на прекращение огня – теперь ход за Россией. Она должна доказать, что действительно заинтересована в длительном мире", – говорит адмирал.

По словам Драгоне, в любых переговорах каждая из сторон имеет право не только предлагать, но и отказываться от определенных условий.

Напомним, замглавы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, удары по каким объектам РФ отказалась прекращать.