Перемирие на 9 мая: в МИД Украины ответили на идею Путина

Андрей Сибига / © Associated Press

Реклама

Инициатива Кремля относительно объявления перемирия на 9 мая является не более чем пиар-акцией и попыткой россиян продемонстрировать Западу притворную конструктивность.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии журналистке ТСН Елене Черняковой на полях дипломатической благотворительной ярмарки Charity Fair 2025.

О желании остановить боевые действия на День Победы Владимир Путин якобы упомянул во время разговора с Дональдом Трампом. Со своей стороны президент США утверждал, что именно он выступил инициатором такого небольшого перемирия.

Реклама

Украинские дипломаты узнали об этих обсуждениях со СМИ. Реагируя на ситуацию, глава государства поручил переговорной группе связаться с американской стороной для выяснения всех деталей. Президент также подчеркнул, что Россия должна согласиться на долгосрочное прекращение огня, а не требовать тишины на несколько суток только для проведения парада в Москве.

Глава внешнеполитического ведомства Сибига подчеркнул, что по состоянию на данный момент никаких официальных обращений по поводу перемирия Киеву не поступало.

«Это очередная манипуляция, очередная попытка понравиться россиянам и, прежде всего, американцам, показать какой-то элемент конструктива. Президент Украины четко заявил, что на сегодняшний день украинская сторона никаких предложений от них не получала, но мы преданы мирным усилиям», — подчеркнул министр.

Он также напомнил, что Украина уже неоднократно декларировала свою позицию и готовность к безусловному перемирию на справедливых условиях.

Реклама

«И второе — это пиар-акция, направленная также на внутреннюю аудиторию, с этими парадами мракобесия», — подытожил Андрей Сибига.

Дата публикации 17:39, 01.05.26

Новости партнеров