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Перемирие на три дня и обмен: что сказал глава делегации РФ о переговорах
Что сказал глава делегации РФ о переговорах в Стамбуле: главные заявления Мединского собрал ТСН.ua.
В ходе переговоров в Стамбуле сегодня, 2 июня, Украина и Россия договорились о временном прекращении огня на отдельных участках фронта на 2-3 дня.
Об этом сообщил глава российской переговорной группы, помощник диктатора Путина Владимир Мединский.
«Мы предложили конкретное прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта. Чтобы смогли подобрать командиры трупы своих солдат», — сказал он.
По словам помощника диктатора, украинская сторона пообещала проработать предложение в ближайшее время.
Украинские представители о такой договоренности пока не говорили.
Кроме того, Мединский подтвердил, что:
РФ и Украина обменяются тяжелобольными и ранеными в формате «всех на всех «. Общий объем обмена пленными составит от 1000 до 1200 человек.
РФ и Украина организуют медицинские комиссии для обмена тяжело ранеными бойцами. Он обещает, что обмены будут регулярными.
РФ в одностороннем порядке передает Украине 6 тыс. замороженных тел военнослужащих. Тела россияне обещают передать Украине на следующей неделе. Насколько корректна эта цифра, украинская сторона пока не подтверждала.
Мединский показал список из 339 фамилий депортированных в Россию детей, переданный Украиной.
Он заверил, что РФ «рассмотрит каждую без исключения ситуацию по украинскому списку детей, лишившихся контакта с родителями». В то же время Мединский заявил, что Россия будет возвращать только тех детей, которые имеют в Украине родителей, или законных представителей или опекунов.
Глава делегации РФ сообщил, что за последнее время российская сторона вернула Украине 101 ребенка, а украинская в РФ — около 20.
Кроме того, Мединский упомянул о меморандуме с требованиями Путина. По его словам, российский меморандум состоит из двух частей. Вторая часть меморандума РФ «предусматривает ряд путей прекращения огня». Других деталей он не сообщил.
В заключение он заверил, что российская делегация «удовлетворена» итогами второго раунда переговоров с Украиной.
Ранее глава делегации Украины Рустем Умеров рассказал об итогах встречи с российской делегацией в Стамбуле.