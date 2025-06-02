Перемирие на три дня и обмен: что сказал глава делегации РФ о переговорах

Владимир Мединский / © Associated Press

Реклама

В ходе переговоров в Стамбуле сегодня, 2 июня, Украина и Россия договорились о временном прекращении огня на отдельных участках фронта на 2-3 дня.

Об этом сообщил глава российской переговорной группы, помощник диктатора Путина Владимир Мединский.

«Мы предложили конкретное прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта. Чтобы смогли подобрать командиры трупы своих солдат», — сказал он.

Реклама

По словам помощника диктатора, украинская сторона пообещала проработать предложение в ближайшее время.

Украинские представители о такой договоренности пока не говорили.

Кроме того, Мединский подтвердил, что:

РФ и Украина обменяются тяжелобольными и ранеными в формате «всех на всех «. Общий объем обмена пленными составит от 1000 до 1200 человек.

РФ и Украина организуют медицинские комиссии для обмена тяжело ранеными бойцами. Он обещает, что обмены будут регулярными.

РФ в одностороннем порядке передает Украине 6 тыс. замороженных тел военнослужащих . Тела россияне обещают передать Украине на следующей неделе. Насколько корректна эта цифра, украинская сторона пока не подтверждала.

Мединский показал список из 339 фамилий депортированных в Россию детей, переданный Украиной.

Он заверил, что РФ «рассмотрит каждую без исключения ситуацию по украинскому списку детей, лишившихся контакта с родителями». В то же время Мединский заявил, что Россия будет возвращать только тех детей, которые имеют в Украине родителей, или законных представителей или опекунов.

Реклама

Глава делегации РФ сообщил, что за последнее время российская сторона вернула Украине 101 ребенка, а украинская в РФ — около 20.

Кроме того, Мединский упомянул о меморандуме с требованиями Путина. По его словам, российский меморандум состоит из двух частей. Вторая часть меморандума РФ «предусматривает ряд путей прекращения огня». Других деталей он не сообщил.

В заключение он заверил, что российская делегация «удовлетворена» итогами второго раунда переговоров с Украиной.

Ранее глава делегации Украины Рустем Умеров рассказал об итогах встречи с российской делегацией в Стамбуле.

Реклама