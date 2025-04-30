Перемирие на условиях Кремля: как США потеряли влияние на Путина

Трамп капитулирует перед Путиным — договоренности по Украине опасны и односторонние / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не смог добиться никакой уступки Владимиру Путину после трех месяцев переговоров. Россия же продолжает диктовать условия, а сам Трамп — как отмечает издание выглядит слабым переговорщиком, вынужденным придумывать «победы» в пользу Москвы.

Об этом пишет The Atlantic.

В материале отмечается, что Россия фактически ничем не уступила. Один из немногих аргументов Трампа — то, что Путин «согласился не захватывать всю Украину» — по мнению экспертов, не имеет никакого значения, ведь это невозможно с военной точки зрения уже сегодня.

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Авторы отмечают: условия соглашения, продвигаемого администрацией Трампа, являются фактически капитуляцией Украины — отказ от захваченных территорий в обмен на «гарантии безопасности», которые сам Путин может нарушить в любой момент.

Хуже всего, пишет The Atlantic, — это то, что Трамп даже не пытался узнать, готов ли Путин сделать перерыв в войне. И когда украинский президент Владимир Зеленский отказался признавать Крым российским, Путин ответил баллистическими ракетами по Киеву.

В то же время вместо решительной реакции Трамп лишь эмоционально обратился к Путину с призывом «остановиться», который, по мнению журналистов, был не заботой о мирных жителях, а мольбой сохранить собственный авторитет.

Аналитики суммируют: это опасная динамика в условиях нового многополярного мира, где авторитет США как никогда хрупок.

Напомним, по словам журналиста Виталия Портникова, администрация президента США Дональда Трампа не поддержит максималистические требования диктатора Путина о завершении российской агрессии против Украины.