Перемирие на условиях России: пишущие о переговорах в Саудовской Аравии западные СМИ

На Западе полагают, что временное прекращение огня может стать лишь поощрением для России продолжать войну.

В ходе переговоров в Саудовской Аравии удалось достичь договоренностей по прекращению огня.

Как пишут западные медиа, они в значительной степени выгодны России и не предполагают существенных уступок с ее стороны.

Медиа называют такое снисхождение президента Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину лишь поощрением РФ продолжать войну.

Что пишут западные медиа о вероятном перемирии между Украиной и Россией – узнавал ТСН.ua

Кремль затягивает переговоры

Последние заявления российских чиновников по поводу переговоров в Саудовской Аравии свидетельствуют о том, что Кремль пытается затягивать переговоры по войне как можно дольше.

Издание The Telegraph, цитируя заявления участников встречи, называет их язык "процедурным болотом", а не дипломатическим прорывом.

Медиа напомнило, что, по информации издания Moscow Times, Россия на переговорах потребовала полного контроля над четырьмя областями Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

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Автор статьи считает, что россияне убеждены в том, что Трамп заставит украинцев уступить землю в тех регионах, которыми они еще владеют, или "они затянут переговоры подольше в надежде завладеть ими силой".

The Telegraph подчеркивает, что условия на поле боя и прогресс за столом переговоров напрямую связаны.

"Пока Путин думает, что может получить больше первого, он будет тянуть со вторым", — отметил автор статьи.

Он добавил, что задача российской делегации состояла в том, чтобы не раздражать американцев прямым "нет", а когда им не хватает терпения, убедить их, что Украина, а не Россия, вызывает задержку. Сами же переговоры, как и боевые действия, могут затянуться на неделе.

Соглашение, которое выгодно РФ

Издание The Times отмечает, что договоренность о прекращении огня в Черном море, достигнутая при посредничестве США во время переговоров в Саудовской Аравии, в значительной степени выгодна Кремлю и не предполагает существенных уступок со стороны России.

Старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине Джон Эдвард Гербст заявил, что такое снисходительное отношение только поощряет Владимира Путина продолжать войну. В комментарии Atlantic Council он отметил, что такое соглашение было бы полезным, но не главным шагом.

Гербст подчеркнул, что в Черном море не было серьезной активности на протяжении почти двух лет, когда украинские морские беспилотники вытеснили Черноморский флот России из Крыма в восточную часть Черного моря.

Как считают западные обозреватели, условия соглашения способствуют российскому экспорту, а атаки РФ на украинские порты остаются вне ее.

"Никаких ограничений на удары со стороны России не предусмотрено", — заявил советник президента Украины Сергей Лещенко.

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Запрет атак на энергообъекты может оградить Украину от блекаутов, однако она избавит ее от рычагов давления на экономику РФ.

Среди достижений Кремля также может оказаться снятие части ограничений против российских банков, в частности, возвращение к платежной системе SWIFT, которая была отключена с 2022 года.

Джон Гербст считает, что снятие больших санкций станет стимулом для пошатнувшейся российской экономики, что облегчит Путину продолжение войны, которую он отказывается прекратить.

Дэниел Фрид, научный сотрудник Weiser Family в Атлантическом совете и бывший посол США в Польше, отмечает, что из-за снятия санкций США "рискуют провалиться в кроличью нору" ослабляя давление на Россию".

The Times отмечает, что пока нет никаких признаков, что Россия действительно стремится к миру. Кремль продолжает наступательные действия на востоке Украины, а спикер в Кремле заявляют, что прекращения боевых действий в ближайшее время не стоит ожидать.

Медиа подчеркивает: пока США демонстрируют готовность к компромиссу, Россия не делает никаких ответных шагов и использует ситуацию для продвижения собственных интересов.

Список желаний Путина

В статье The Guardian говорится, что мораторий на атаки в Черном море связан с ослаблением санкций – главным требованием Кремля.

Украина уже выступила против, но США, идя на уступки, не получили от РФ ничего вместо этого.

Медиа отмечает, что Путин хочет снятия санкций на сельхозпродукцию и банки, однако это станет первым отступлением Запада. Также это будет означать, что Москва будет добиваться двойной цены за прекращение войны против Украины.

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Немецкий исследователь Янис Клюге отметил, что Россия представляет свои требования как "уступки", а затем требует еще большего – смягчения санкций.

Клюге отмечает, что Кремль хочет, чтобы Украина больше не атаковала российские военные корабли, а РФ могла инспектировать украинские корабли

The Guardian подчеркивает, что договоренность по Черному морю показывает изменение дипломатии вокруг Украины и оставляет Европу изолированной по сдерживанию России.

Журналисты издания отмечают, если никого не устраивающее соглашение провалится, то тогда возникнет вопрос, могут ли США выступить посредником в конфликте.

Как Трамп ослабил позиции Украины на переговорах

Издание Politico и своей статьи отмечает, что Дональд Трамп, позиционируя себя как нейтрального посредника в попытке завершить войну между Украиной и Россией, практически усилил позицию Кремля, применяя давление на более слабую сторону.

Еще во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Трамп заявил, что Украина "нет карт", признавая стратегическую уязвимость Киева на фоне войны на истощение.

Среди основных шагов, свидетельствующих о том, что Трамп ослабляет позицию Украины:

стал телефонный разговор с Владимиром Путиным, который состоялся сразу после вступления в должность;

закрытые двусторонние переговоры США и России без участия Украины в Саудовской Аравии;

прямая речь о территориальных уступках Украины;

соглашение о полезных ископаемых, содержащих знак "благодарности за помощь";

давление на Киев: приостановка американской помощи и обмена разведданными;

исключение гарантий безопасности для Украины и отказ от поддержки членства в НАТО;

свернуты инициативы по расследованию преступлений России.

Телефонный разговор стал завершением продолжавшейся с начала 2022 года дипломатической изоляции Кремля, переговоры забрали рычаги влияния Украины в обмен на мир.

В частности, Трамп публично заявлял, что обсуждается будущее регионов, включая Запорожскую АЭС, и предложил, чтобы после войны ее могли контролировать США. Также он открыто поддержал требование Путина относительно проведения в Украине досрочных выборов, несмотря на военное положение, которое делает невозможным их проведение в соответствии с украинским законодательством.

Также после последнего разговора с Путиным администрация Трампа вышла по международной инициативе, которая занималась документированием преступлений руководства РФ, в частности самого Путина.

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В частности, американский лидер отверг моральную поддержку Украины, взяв за основу российские нарративы о "провокации НАТО".

Экспосол США в НАТО Иво Даалдер считает это опасным: Путин и Трамп могут навязать Украине соглашение, игнорируя его интересы. Без американских гарантий или оружия Зеленский может отклонить такой мир и продолжить войну с поддержкой Европы.

Трудное решение по Украине

Президенту США придется принять тяжелое решение, если он хочет окончить войну, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что достигнутые договоренности после трехдневных переговоров в Саудовской Аравии об отмене санкций РФ ставят под угрозу планы США по скорейшему заключению более масштабного мирного соглашения.

Источники издания сообщают, что Москва намеренно затягивает переговоры, чтобы вытеснить из США еще больше уступок. Трамп, связав отношения с Россией по вопросам Ирана и Китая, лишь усилил влияние Путина. Теперь ему придется сделать выбор между усилением давления на Россию и еще большими уступками Путину.

Как сообщает Bloomberg, после того, как на этих переговорах Россия требовала снять часть санкций, она вскоре потребует, чтобы будущие соглашения включали аналогичные гарантии конкретных выгод, а не просто неопределенные взаимные уступки.

В свою очередь, в Европе надеются, что Трамп в конце концов поймет, что Путин неадекватен и вводит его в заблуждение, уверяя, что хочет мира. Однако президент США так сильно хочет быстро закончить войну в Украине, что сложно прогнозировать, какое решение он примет в конце концов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что договорились Украина, США и РФ на переговорах в Саудовской Аравии.

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