Перемирие не будет: эксперт назвал главное требование Путина, которое блокирует все

Переговоры между Украиной и Россией фактически остановились

Реклама

Нынешний ажиотаж вокруг мирных планов президента США Дональда Трампа преждевременен и, вероятно, скоро сменится тишиной. Россия не демонстрирует никакой готовности останавливаться, а ее требования остаются неприемлемыми для Украины.

Такой прогноз озвучил старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), бывший полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канчиан в интервью ТСН.ua.

Почему будет пауза

Эксперт напоминает сценарий, который уже проходил летом после саммита Трампа и Путина на Аляске. Тогда тоже был всплеск надежд, который быстро погас.

Реклама

«Думаю, в определенный момент они снова сделают паузу… Очень скоро стало понятно, что россияне не заинтересованы. Затем на время все утихло, пока не появилось предложение из 28 пунктов. Думаю, это то, что произойдет снова», — считает Канчиан.

По его словам, разговоры будут продолжаться, но ощущение «близкой договоренности» исчезнет, поскольку ни одна из сторон не готова к капитуляции.

Главная преграда - Донбасс

Канчиан объясняет, почему соглашение о прекращении огня сейчас нереально. Если бы Кремль согласился остановиться по текущей линии фронта, это было бы шагом вперед. Но аппетиты Москвы гораздо больше.

«Россия и дальше требует остальную часть территории Донецкой области. Нежелание России отказаться от территориальных требований делает соглашение фактически невозможным», — отмечает аналитик.

Реклама

Что касается гарантий безопасности, то, по мнению эксперта, пространство для компромисса существует (например, различные формы гарантий без физического присутствия баз НАТО). Однако территориальный вопрос заводит любые переговоры в тупик.

"Переговоры будут продолжаться, но я не вижу реального окна возможностей", - подытожил американский полковник.

Напомним, в то же время BILD сообщает, что переговоры по Украине резко активизировались. Трамп оказывает жесткое давление на Зеленского, говорят источники немецкого издания.