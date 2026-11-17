Эвакуация в Олешках / © Getty Images

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Украина обратилась к США с предложением организовать эвакуацию людей ещё из десяти оккупированных Россией населённых пунктов. Основанием для таких планов послужила недавняя гуманитарная операция в Олешках на левом берегу Днепра. «Режим» тишины действовал с 27 октября до вечера 1 ноября. В рамках миссии доставляли гуманитарную помощь и эвакуировали гражданских лиц — почти 800 человек.

Удастся ли распространить этот опыт на другие громады и какие скрытые угрозы несет российская «гуманитарная» миссия для украинцев — читайте в материале ТСН.ua.

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Что известно об эвакуации нескольких населенных пунктов в Херсонской и Запорожской областях

Украина инициировала расширение гуманитарных операций на временно оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о спасении людей из десяти населённых пунктов по сценарию недавней эвакуации из Олешков — это предложение в ближайшее время рассмотрят совместно с американскими посредниками.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после совещания с украинскими дипломатами, переговорщиками, главнокомандующим ВСУ, а также представителями разведки и СБУ. В ходе встречи участники проанализировали итоги эвакуации из Олешков и вопросы поддержки людей, которых уже вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

«Украина предложила ещё 10 пунктов на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, где требуется проведение аналогичной гуманитарной операции. Наша команда будет обсуждать это с американскими посредниками», — заявил Зеленский.

Гуманитарная миссия в Олешках станет «отправной точкой»

Ранее первая леди США Мелания Трамп заявляла, что гуманитарная миссия в Олешках станет «отправной точкой». Она подтвердила намерение продолжать посреднические и гуманитарные усилия в Украине, выразив надежду, что этот опыт перерастёт в более широкий и устойчивый мир.

По словам первой леди США Мелании Трамп, гуманитарная миссия в Олешках станет «отправной точкой» / © Associated Press

В свою очередь, после беседы с Меланией Трамп уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина совместно с международными партнерами готовит перечень городов и сел для запуска новых гуманитарных миссий по образцу операции в Олешках.

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В ходе встречи стороны искали способы наладить регулярные поставки помощи на оккупированные территории и вывоз оттуда украинцев. Омбудсмен заверил, что переговоры в этом направлении уже активизируются, а главный акцент в ближайших планах будет сделан на Херсонской области, постепенно охватывая новые населенные пункты вдоль линии соприкосновения.

Кроме того, Лубинец лично пригласил присоединиться к работе Марка Бекмана, который ранее координировал гуманитарную миссию в Олешках. В то же время он отметил, что организация таких поездок по-прежнему остается непростой задачей: необходимо учитывать ситуацию с безопасностью и дипломатическую роль США как ключевого посредника, из-за чего визит к одной из сторон требует симметричной поездки к другой.

Модель прекращения огня в Украине от Келлога — что об этом говорят в Кремле

Бывший специальный посланник Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог считает, что локальные гуманитарные соглашения, направленные на спасение людей, можно постепенно расширять вдоль нынешней линии фронта.

Размышляя о том, как остановить боевые действия на текущих позициях, Келлог предложил обратиться к опыту гуманитарной миссии первой леди США в Олешках. По его мнению, несмотря на стремление Путина захватить как можно больше территорий, именно такой подход может стать отправной точкой для установления режима тишины вдоль линии соприкосновения по принципу демилитаризованной зоны.

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В операции в Олешках Келлог видит попытку выйти из дипломатического тупика, когда традиционные переговоры не приносят результата. Он убежден, что даже при отсутствии готового рецепта этот сценарий стоит проверить на практике: гуманитарные меры позволят обеспечить гражданское население всем необходимым, уменьшить количество жертв и, в конечном итоге, приблизить полноценное прекращение огня.

«Если вы делаете одно и то же снова и снова, а в ответ постоянно слышите „нет, нет, нет“ — возможно, стоит посмотреть на ситуацию под другим углом. И, возможно, Олешки — это модель, (которая может сработать — Ред). Я не говорю, что это единственная модель, но это один из вариантов, как обеспечить гуманитарную помощь, добиться прекращения огня и уменьшить количество жертв. К ней стоит присмотреться. Я неисправимый оптимист и хочу верить, что мы можем поступить по-другому. Не говорю, что у меня есть готовый рецепт, но давайте присмотримся и проверим, сработает ли это», — подчеркнул он.

В Кремле заявили, что не планируют проводить новые гуманитарные операции по примеру эвакуации из временно оккупированных Олешков в Херсонской области. По словам пресс-секретаря кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, конкретных инициатив, аналогичных этой миссии, на данный момент не существует.

Впоследствии, в ходе переговоров со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером глава Кремля Владимир Путин выдвинул идею организовать так называемую «гуманитарную миссию» в Константиновке в Донецкой области по сценарию операции в Олешках. Об этом сообщали российские пропагандистские СМИ.

Путин предлагает поручить организацию операции украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу и российскому уполномоченному Яне Лантратовой. Также он заявил, что на разминирование подходов к городу потребуется пять суток, добавив, что безопасность миссии должна гарантировать украинская сторона, если она действительно контролирует населенный пункт.

Важный политический прецедент

Политолог Владимир Фесенко в эфире «Radio NV» заявил, что операция в Олешках стала важным политическим прецедентом, ведь впервые с начала полномасштабного вторжения сторонам удалось согласовать и соблюдать локальный режим тишины более трёх суток.

Тишина царила почти на всей территории Херсонской области — как на подконтрольной Украине, так и на оккупированной части. Это наглядно доказало, что при наличии политической воли и американского посредничества прекращение огня вполне возможно на практике.

Эвакуация в Олешках / © Bild

Эвакуация в Олешках

«Я считаю, что это очень важный политический прецедент. Важный для дальнейших мирных переговоров. Если так просто оценивать ситуацию без дипломатической терминологии: выяснилось, что это возможно. Да, на определенном участке фронта, линии соприкосновения, но тишина царила практически на всей территории Херсонской области — как на подконтрольной Украине, так и на оккупированной части», — сказал эксперт.

Владимир Фесенко отметил, что договоренности сработали, в частности, благодаря стремлению Владимира Путина продемонстрировать так называемые «жесты доброй воли» в адрес Дональда Трампа и его супруги, которая занималась гуманитарной ситуацией на левом берегу Херсонской области.

Политолог убежден, что этот опыт уже рассматривается в качестве модели для новых перемирий. Помимо спасения мирных жителей от гуманитарной катастрофы, прецедент в Олешках в перспективе может стать весомым аргументом в переговорном процессе и помочь добиться полного прекращения огня вдоль всей линии фронта.

Как Россия воспользовалась режимом тишины в Олешках

Согласно сообщению Генштаба ВСУ от 2 ноября, российские войска использовали режим временного прекращения огня в Олешках в своих военных целях: провели ротацию подразделений, укрепили позиции, расширили защиту от дронов на дорогах и подвезли боеприпасы.

Эти нарушения подтвердил журналист Азад Сафаров, отметив, что издание Sky News зафиксировало действия оккупантов с воздуха. По его словам, до, во время и после эвакуации россияне завозили в Олешки и соседние села тяжелую технику, оружие и личный состав, обустраивали позиции в подвалах, восстанавливали утраченные рубежи, а также вывозили из морга тела погибших мирных жителей.

Записи с камер наблюдения были обнародованы только после завершения эвакуации, чтобы не подвергать людей опасности во время прохождения по коридору.

Армия РФ использовала режим временного прекращения огня в Олешках в своих военных целях

Армия РФ использовала режим временного прекращения огня в Олешках в своих военных целях

Как пояснил военнослужащий сводного отряда «Бузький гарт» Илья Зелинский, из-за успешных действий Сил обороны оккупанты оказались в Олешках в сложных логистических условиях, поэтому фактически удерживали мирных жителей в качестве живого щита. Он сравнил действия России с советской операцией «Анадир», отметив, что под прикрытием гуманитарных миссий РФ накапливает силы и использует плотную застройку города в качестве скрытого плацдарма для дальнейших ударов по Херсону.

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