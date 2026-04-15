Перемирие под вопросом?: CNN узнало позицию Америки по отношению к Ирану

Атака на Тель-Авив. / © Associated Press

Пока Соединенные Штаты Америки официально не согласились на продолжение перемирия с Ираном, которое было установлено 8 апреля на две недели.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Заметим, появились сообщения о том, что якобы Вашингтон и Тегеран достигли принципиального согласия по продолжению прекращения огня, чтобы выиграть время для переговоров.

«Соединенные Штаты официально не согласились на продолжение перемирия. Между США и Ираном продолжаются переговоры с целью достижения соглашения», — сказал источник, осведомленный о ходе переговоров.

По словам собеседника CNN, по всей вероятности, удлинение перемирия все еще остается в повестке дня. Впрочем, администрация Дональда Трампа стремится как можно скорее выработать потенциальное соглашение.

Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не примет капитуляцию США. Он подчеркнул, что Тегеран не стремится к «войне или нестабильности», а наоборот — к «конструктивному взаимодействию с разными странами». Впрочем, добавил он, попытки Белого дома «навязать свою волю или заставить страну капитулировать обречена на провал».

Отметим, что американский президент заинтриговал новым заявлением о том, что «что-то может произойти уже скоро». По его словам, переговоры проходят «немного медленно», но анонсировали, что одной из возможных площадок для новой встречи рассматривается столица Пакистана.

Кроме того, Трамп заявил о важной договоренности с Китаем. относительно Ормузского пролива. Пекин вроде бы пообещал не присылать свое оружие Ирану.