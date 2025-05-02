Перемирие Путина на 9 Мая: Сибига назвал истинное намерение диктатора

Владимир Путин. / © Associated Press

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Агрессорка Российская Федерация манипулирует, инициируя так называемое перемирие на 9 Мая. За этим следует нежелание закончить войну.

Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига во время часа вопросов правительству.

"Сейчас мы являемся свидетелями новой гибридной тактики манипуляций Кремля, когда нам подсовывают "пасхальное" или "парадное" перемирие", - подчеркнул глава МИД.

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Сибига отмечает, что уже видно, как растет понимание во всем мире, что все это является манипуляциями и издевательством России над мирными усилиями США и других партнеров.

"Военное сдерживание и экономическое давление способны это сделать и сделать невозможным расширение агрессии", - подчеркнул Сибига.

Перемирие Путина

На днях диктатор РФ Владимир Путин объявил о новом перемирии по случаю российского Дня победы 9 мая. В то же время он пригрозил «адекватным ответом» в случае нарушения перемирия.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Путина. По его словам, это "очередная попытка манипуляций". Украинский лидер говорит, что она должна быть "не менее 30 дней".

У Путина не замедлили ответить на предложение Зеленского о 30-дневном перемирии. Якобы "без урегулирования всех нюансов это невозможно". Тем временем в Кремле отметили, что Москва хочет трехдневного прекращения огня на 9 Мая.

Дата публикации 12:19, 01.05.25 Количество просмотров 22 Впервые! Трамп пошел на уступки Украине! Что же такого в подписанном соглашении?