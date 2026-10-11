Перемирие Трампа провалилось: Зеленский заявил об ударе РФ по ТЭЦ Харькова

Несмотря на заявление Трампа, РФ ударила по ТЭЦ-5 в Харькове — Зеленский / © ТСН

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Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Украиной и РФ, российские войска сегодня вечером ударили по ТЭЦ-5 в Харькове.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении за 11 октября.

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Зеленский заверил, что всегда выступал за прекращение войны.

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«Наша позиция всегда была максимально прозрачной и честной: Украина никогда не хотела этой войны — ни секунды даже, не только 5 лет полномасштабной войны, мы готовы делать все необходимые шаги, чтобы войну завершить. Логично прекратить огонь и остановить войну. Логично обеспечить безопасность, чтобы война не могла вернуться снова», — заявил он.

Заявление президента Соединенных Штатов Трампа о том, что энергетическое прекращение огня достигнуто, Зеленский назвал хорошим. Однако отметил, что «важно, чтобы это стало частью реальности».

Глава государства заверил, что поддерживает все реальные форматы прекращения огня и прекращения войны.

«Украина готова не наносить удары по российской энергетике, и рассчитываем на аналогичную готовность России и на договоренность Президента Соединенных Штатов Америки по этому поводу. Мы приветствуем такую договоренность», — объяснил он.

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В то же время Зеленский сообщил, что РФ, похоже, проигнорировала заявление Трампа. Поскольку в течение всего дня сегодня в небе были российские «шахеды».

«Сейчас тоже „шахеды“ в небе. И были удары, к сожалению, авиабомб. Были удары по нашей энергетике. Как только был удар по ТЭЦ-5 в городе Харьков — по энергетике Харькова», — сообщил глава государства.

По его данным, всего за одну эту неделю россияне нанесли более 200 ударов по объектам генерации и передачи электричества в Украине, еще 17 ударов в неделю было по газовым и нефтяным объектам в Украине. В результате российских ударов погибли более 150 гражданских и более 700 человек были ранены.

«Украина предлагала множество деэскалационных шагов. Путин на все говорил одно: это было его „нет“. Очень надеемся, что, наконец, он скажет Америке, Украине, всему миру что-то другое. Что-то, кроме убийств и обмана. Что-то такое, что приведет к реальному и достойному миру. Украина хочет мира. Вопрос — хочет Россия. Вооруженные Силы Украины получили все соответствующие приказы», — подытожил Зеленский, намекая, что удары по территории РФ будут продолжены.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что сегодняшнее объявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии стало для него новостью.

В то же время он заверил, что Украина готова к энергетическому прекращению огня.

Заметим, что в прошлом месяце Трамп уже объявлял энергетическое перемирие. 14 сентября он похвастался, что Киев и Москва не будут атаковать объекты энергетики друг друга. Впоследствии стало известно, что заявление Трампа было поспешным. Никакого перемирия добиться не удалось.

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