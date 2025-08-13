Перемирие в небе: Подоляк заявил о готовности Украины обсуждать этот сценарий

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк / © Getty Images

Реклама

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов обсуждать с Россией прекращение огня в небе. По его словам, это может стать начальной фазой для дальнейших переговоров.

Об этом Подоляк сказал в интервью изданию Corriere Della Sera.

Прекращение огня в небе

Он напомнил, что ранее администрация президента США предложила всеобъемлющее прекращение огня в войне России против Украины, включая прекращение ракетных и дроновых ударов, однако Москва отвергла этот сценарий.

Реклама

«Воздушные бомбардировки — ключевой инструмент, с помощью которого Москва оказывает психологическое давление на Украину и влияет на нашу позицию. Второй инструмент — беспощадные атаки по всей линии фронта, которые, однако, отражаются нашей армией», — отметил советник главы ОП.

Он считает маловероятным, что россияне откажутся от использования стратегической авиации и массированного применения беспилотников, но Киев готов обсуждать такой вариант прекращения огня.

«Однако Украина готова обсуждать, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для выхода на реалистичные переговорные позиции. Потому что любое прекращение огня, особенно всеобъемлющее, является отправной точкой для надлежащего начала переговоров», — сказал Подоляк.

Выведет ли Украина войска из Донецкой области?

Он также ответил на вопрос о возможности согласия Украины на предложение о выводе войск из Донецкой области. Так, советник руководителя президентского офиса подчеркнул, что речь не может идти о решении украинских проблем без присутствия самой Украины и президента Владимира Зеленского.

Реклама

«Только прямая трехсторонняя встреча может сосредоточиться на Донецке и достичь определенных результатов», — сказал Подоляк.

В то же время он отметил, что президент России Владимир Путин не готов к реалистичным переговорам. Главной задачей российского диктатора на этом этапе является затягивание и введение в заблуждение американской администрации. Поэтому, по словам Подоляка, Путин не настроен на переговоры в присутствии Зеленского.

"Без прямой трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина война не только не закончится, но мы даже не начнем обсуждать этот вопрос», — подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, 5 августа издание Bloomberg сообщило, что во избежание санкций, Россия рассматривает возможность пойти на уступки президенту США Дональду Трампу, которые могут предусматривать воздушное перемирие с Украиной.

Реклама

Заметим, по мнению военного эксперта Романа Свитана, согласие Украины на перемирие в небе грозит критическими последствиями для войны. Отказ от авиаударов позволит России беспрепятственно перебрасывать технику, вооружение на фронт и сосредоточить ресурсы на суше. Особое значение имеют удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ, которые подрывают ее военную и экономическую логистику.