Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле не считают договоренности о проведении гуманитарной операции в оккупированных Олешках Херсонской области свидетельством того, что Украина и Россия могут достичь договоренностей по другим вопросам в войне.

Об этом дерзко высказался спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.

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Прекращение огня он назвал «отдельным» случаем. Мол, это событие пока нельзя увязывать с общим процессом «мирного урегулирования» в Украине. По его словам, «каждая ситуация требует отдельного разбирательства».

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«Это отдельно взятая ситуация, которую пока сложно проектировать на весь процесс урегулирования», — ответил Песков на вопрос, может ли опыт Олешек стать примером для других договоренностей между Киевом и Москвой.

В свою очередь, помощник «фюрера» Юрий Ушаков цинично заявил, что «все хотят и все стремятся» к миру в Украине. Впрочем, добавил, «впечатление» о возможном скором завершении войны «возникает не впервые».

В Кремле заявили, что пока не могут назвать дату возможного возобновления трехсторонних переговоров между Киевом, Вашингтоном и Москвой.

«Мы договорились о том, чтобы возобновить трехсторонние переговоры», — заявил Ушаков, комментируя сообщения СМИ о возможном участии Великобритании, Германии и Франции в качестве европейских переговорщиков.

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Заметим, в Кремле заявляли, что Владимир Путин якобы открыт для контактов «со всеми», если это поможет вывести переговоры. о завершении войны на «мирную траекторию». «Фюрер» вроде бы «был открыт, открыт, и будет оставаться открытым для этих контактов».

Эвакуация в Олешках — что известно

Сегодня, 30 октября, в Олешках началась эвакуация мирного населения. В населенный пункт доставили гуманитарную помощь, а для жителей, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию, уже доставили транспорт. Операцию с украинской стороны координирует омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ночью 27 октября, в 03:00, в Олешках ввели режим тишины. Украина и агрессор Россия подтвердили начало. Перемирие было достигнуто по инициативе первой леди США Мелании Трамп. За ходом операции будет следить независимая американская медиаорганизация.

По ее словам, сторонам удалось не только начать перемирие на два дня раньше запланированного срока, но и распространить его действие за пределы Олешков.

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