Перемирие в Украине могут заключить уже в ближайшее время — Мерц сказал когда

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает, что соглашение о прекращении огня в Украине может быть заключено в ближайшие дни.

Об этом пишет издание Bild.

«Я очень надеюсь, что в эти выходные будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине», — подчеркнул политик.

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По словам канцлера, с учетом объявленного Россией трехдневного перемирия, существует «большая вероятность», которая будет продлена до 30 дней. После этого, по его мнению, «могут начаться переговоры о мирном соглашении».

В четверг он провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в центре которого находилась ситуация в Украине. В пятницу Мерц также встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а в канун канцлера уже посетили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Напомним, ранее Мерц сообщал, что существует проект совместной декларации стран Евросоюза по Украине, которая в основном отвечает предложению о 30-дневном прекращении огня. Мерц также пригрозил России усилением санкционного давления.

Также Мерц заявил, что Германия рассматривает различные пути для предоставления Украине гарантий безопасности и помощи в контроле за прекращением огня, в частности, усиления военной поддержки и поставок оружия.

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