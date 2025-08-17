Перемирие в Украине: Сикорский заявил о "сложных компромиссах"

Радослав Сикорский. / © Getty Images

Именно Украина должна решить, что в ее интересах. В частности, в вопросе "сложных компромиссов". В свою очередь, Европа готова поддерживать Киев в дальнейшем.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в комментарии на TVN24.

"Продолжать ли борьбу, неся жертвы, или пойти на какие-то сложные компромиссы. Мы будем отстаивать принцип: ничего об Украине без Украины", - подчеркнул министр.

По его словам, Европейские страны планируют сообщить президенту Владимиру Зеленскому о своей позиции относительно возможного перемирия с Россией. В частности, говорит Сикорский, "скажем ему то, что говорили ему до сих пор".

"Это означает, что он может рассчитывать на некоторые вещи от нас - конкретные виды оружия, конкретную финансовую помощь, путь к выполнению условий и вступлению в Европейский Союз", - добавил польский министр.

Комментируя встречу на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, Сикорский отметил это. что переговоры являются важнейшим элементом дипломатии.

"В дипломатии всегда нужно давать своему сопернику, будь то конкурент или противник, то, что американцы называют отклонением - шанс сойти с ложного пути. И за это иногда приходится платить цену", - пояснил

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц сделал неоднозначное заявление о скором мирном соглашении между Украиной и РФ. Она, считает политик, может быть "более стоящей за прекращение огня". Также канцлер подчеркнул, что трехсторонняя встреча с диктатором России Владимиром Путиным должна быть проведена "как можно скорее" для достижения мирного соглашения.