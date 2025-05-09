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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Перемирие в Украине уже в ближайшее время: что на самом деле сказал Мерц (обновлено)

От Москвы зависит, есть ли шанс сделать более продолжительное прекращение огня в Украине, начиная с ближайших выходных.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что достижение соглашения о 30-дневном перемирии между Украиной и Россией зависит исключительно от Москвы.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что после завершения трехдневного перемирия, объявленного Россией, канцлер отметил:

«Мяч сейчас исключительно на поле Москвы. Только там будет решаться, есть ли шанс сделать более продолжительное прекращение огня в Украине, начиная с ближайших выходных — то есть с начала следующей недели».

Таким образом, Мерц лишь допустил возможность дальнейших шагов в случае доброй воли со стороны Кремля, а не делал никаких анонсов по конкретному мирному соглашению или его срокам.

Ранее издание Bild сообщило, что Мерц якобы заявил о достижении соглашения по 30-дневному перемирию между Украиной и Россией уже этого уик-энда.

Напомним, Мерц сообщал, что существует проект совместной декларации стран Евросоюза по Украине, которая в основном отвечает предложению о 30-дневном прекращении огня. Мерц также пригрозил России усилением санкционного давления.

Также Мерц заявил, что Германия рассматривает различные пути для предоставления Украине гарантий безопасности и помощи в контроле за прекращением огня, в частности, усиления военной поддержки и поставок оружия.

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