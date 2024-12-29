Перемирие в войне может привести к окончательной победе Украины — The Hill

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может договориться о перемирии в войне России против Украины и это в итоге приведет к окончательной победе над режимом Путина.

Такое мнение высказал президент Центра исследования тоталитарной идеологии, ученый и правозащитник Юрий Ярим-Агаев в своей колонке для издания The Hill.

“Перемирие означает только прекращение огня, обмен пленными и свободный проход для людей. Мир и перемирие принципиально разные. Мирное соглашение безвозвратно определяет победителей и проигравших, тогда как перемирие откладывает это решение и может выиграть достаточно времени для того, чтобы режим Путина пал, а Украина вышла из войны победителем”, — подчеркнул он.

По его словам, российская армия истощена и отчаянно нуждается в перерыве, использовав большую часть своих резервов для текущего наступления.

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"Если Россия решит блефовать, что она может продолжать свое наступление бесконечно долго, Запад должен четко дать понять, что если он [Путин] не подпишет перемирие, поддержка Западом Украины резко возрастет и может даже включать помощь со стороны других армий", — предлагает Юрий Ярим-Агаев.

Аналитик предполагает, что время прекращения огня в Кремле будут использовать для того, чтобы наращивать свою армию и делать ее сильнее, и это должно побудить Запад делать Украину сильнее, а Россию слабее.

Чтобы укрепить Украину, нам нужно продолжать и увеличивать нашу поддержку. Наша цель – обеспечить преимущество Украины над Россией по качеству и количеству оружия, которое, при нашей силе и слабости России, легко достигается. Нам также нужно оставлять открытым путь Украины в НАТО”, — сказал он.

А для ослабления России, считает Юрий Ярим-Агаев, следует усилить экономические санкции против режима Путина и не отменять их, пока он не падет. Кроме того, следует увеличить добычу нефти, тем самым снизить ее цену, лишив Путина основного источника дохода.

“Все это вместе составляет политику мира через силу и может дать Украине шанс выиграть войну, даже не возобновляя военных действий. Если мы примем эту политику и Россия поймет, что мы настроены серьезно, российская армия, которая будет деморализована из-за отсутствия надежды на победу, может развалиться, что приведет к протестам российского населения против этой бессмысленной войны и, наконец, к концу режим Путина”, — прогнозирует аналитик

По его словам, победой Украины в войне станет падение путинского режима, которое приведет к выводу российских войск и возвращению оккупированных территорий.

"Это также будет означать конец российской агрессии против других стран, укрепление свободного мира и ослабление тоталитарного союза. И ничего из этого вряд ли произойдет, пока режим Путина остается у власти”, — подчеркнул Юрий Ярим-Агаев.

Напомним, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что после 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, американская военная и экономическая помощь Украине может значительно сократиться, а переговоры с Россией начнутся быстро.

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