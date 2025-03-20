Перемирия не будет, Путину плевать на требования Трампа: что пишут западные СМИ о разговоре двух президентов

Это был второй личный телефонный разговор президентов и он показал, что быстрого перемирия не будет.

Западные медиа пишут о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта.

Журналисты CNN, в частности, обращают внимание на то, что сразу после якобы согласия на частичное прекращение обстрелов российские дроны попали в больницу и впоследствии нанесли разрушения в нескольких областях Украины.

Зарубежные журналисты воспринимают это как признак того, что Путину безразлично на мнение Трампа, а переговоры действительно проходят не так, как рассчитывала американская сторона. Уступки россиян в переговорах символичны, считает издание.

"Российский президент дал американскому лидеру ровно столько, чтобы утверждать, что он добился прогресса на пути к миру в Украине", — пишет медиа.

"Очень ужасная война, которую Трамп обещал остановить, все еще продолжается. А Путину, человеку, которого Международный уголовный суд обвиняет в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений, снова вернули на более высокий уровень глобальной политики. Кремлю, наверное, трудно поверить в трансформацию. Но все эти разговоры между двумя президентами не принесут облегчения Украине. Кремль считает этот день достаточно показательный", — добавили в издании.

Напомним:

Трамп и Путин провели переговоры 18 марта. Разговор длился более полутора часов.

Президент США назвал свой разговор с Путиным "хорошим и продуктивным" и заявил, что процесс переговоров по прекращению войны в Украине пока находится "в полной силе".

Трамп отметил, что договорился с российским президентом о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры. Также он анонсировал скорую работу над полным перемирием и завершением войны между РФ и Украиной.

Президент РФ поддержал предложение президента США о 30-дневном отказе от ударов по энергообъектам, а также объявил об обмене пленными между российской и украинской сторонами по формуле 175 на 175.

Ключевым требованием для завершения войны в Украине российский диктатор назвал полное прекращение обмена разведданными и предоставление военной помощи Киеву. В Кремле также заявили, что для дальнейших двусторонних переговоров будут созданы российская и американская экспертные группы.

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