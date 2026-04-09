Перенести столицу в другой город — Кулеба рассказал о плане властей в начале полномасштабной войны
В начале полномасштабной войны часть правительства эвакуировали в Ивано-Франковск.
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в первые дни полномасштабного вторжения часть украинского правительства эвакуировали в Ивано-Франковск как резервный центр управления.
Об этом Кулеба рассказал в интервью изданию "Курс".
По его словам, это решение рассматривалось как мера безопасности на случай резкого ухудшения ситуации в Киеве.
"Если ситуация в столице будет развиваться негативно, правительство должно было продолжить работу во Франковске", — отметил он.
Кулеба добавил, что в городе находилась часть членов правительства, которые работали дистанционно вместе с коллегами в Киеве. Сам он пытался вернуться в столицу, однако из-за риска безопасности этого не позволили.
Впоследствии часть правительства переехала во Львов, где в тот момент находились иностранные дипломаты. Возвращение в Киев произошло примерно через месяц после начала вторжения.
Кулеба также обратил внимание, что концентрация чиновников в одном здании создавала дополнительные риски при ударе.
Кроме этого, по его словам, именно во Франковске состоялись первые переговоры с американской стороной относительно военной помощи и санкций против России.