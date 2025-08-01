Перепалки Трампа с Медведевым: почему "лающий пес" Кремля себе позволяет угрозы

Дмитрий Медведев / © Associated Press

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Экс-президент и «лающий пес российского режима» Дмитрий Медведев — удобный собеседник для Дональда Трампа с его нынешним отношением к России.

Об этом пишет The New York Times.

Журналисты обратили внимание, что Трамп уже дважды реагирует на словесные выпады российского политика, которого издание называет «человеком, болтающимся на краю внутреннего круга Путина, не имея особого аппаратного веса».

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«Медведев когда-то имел либеральный имидж, и сейчас всячески пытается продемонстрировать лояльность Кремлю, — пишет издание. — Он не сдерживается в личных соцсетях. Впрочем, слова Медведева почти никогда не воспринимали всерьез, игнорируя его».

Однако Трамп, недовольный Россией, не молчит — он начал реагировать на посты Медведева.

«Проблема только в том, что российский экс-президент, удовлетворенный вниманием, не колеблется с ухудшающимися и без того прохладными отношениями Вашингтона и Москвы ответами, — добавляет медиа.

Напомним, Трамп сообщил, что Вашингтон с 1 августа введет для Индии тарифы в 25%.

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«Индия всегда покупала абсолютное большинство своей военной техники у России и является крупнейшим покупателем энергоносителей из России вместе с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Комментируя требование американского президента приступить к мирному урегулированию, Медведев написал в соцсети Х, что каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне.

«Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути сонного Джо (Джо Байдена — Ред.)», — добавил Медведев.

После таких слов Трамп вспомнил о Медведеве в своем новом сообщении на Truth Social.

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«Мне все равно, чем Индия занимается с Россией. Они могут вместе завалить свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало сотрудничества с Индией, их тарифы слишком высокие, самые высокие в мире. Так же, как и у России и США почти нет совместного бизнеса. Давайте сохраним это, как есть, и скажите Медведеву, неудавшемуся президенту России, который до сих пор думает, что он президент, следить за словами», — написал Трамп.

Впоследствии к перепалке присоединился руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак: «Только что вспомнил одну цитату из фильма Air Force One: „Никто так не обращается с Соединенными Штатами. Президент получит назад свою бейсбольную рукавицу — и оторвет их яйца!“

По словам Ермака, Медведеву не помешает вечернее кино.

«Возможно, под любимую бутылку водки он наконец-то посмотрит правильный фильм. Америка не терпит. Америка отвечает», — добавил он.

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