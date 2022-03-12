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Переполненые российскими труппами морги и блокировка Instagram в РФ: пять главных новостей ночи

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Переполненые российскими труппами морги и блокировка Instagram в РФ: пять главных новостей ночи

УНИАН

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Главные события ночи:

  • В белорусском городе Мозырь морг забит трупами российских оккупантов, которые разлагаются и нестерпимо воняют. Читать дальше –>
  • Более 1 миллиона детей уже сбежали из Украины из-за войны, которая продолжает опустошать страну – сообщил ЮНИСЕФ. Большинство из них выехали со своими семьями в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию. Читать дальше –>
  • Потери российских оккупантов на территории Украины достигли уже 12 тысяч человек. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении. Читать дальше –>
  • Поздно ночью 12 марта президент Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о ситуации на войне, которой уже более двух недель против Украины идет Россия, о ситуации с гуманитарными границами, о санкциях против РФ, а также обратился к гражданам России, в частности, матерям солдат. Читать дальше –>
  • Руководитель Instagram Адам Моссери подтвердил, что с 14 марта в России будет заблокирована эта соцсеть. Читать дальше –>

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