Перешел на сторону Китая: Тайвань потерял важного дипломатического союзника – подробности

Один из дипломатических союзников Тайваня – Республика Науру (карликовое государство на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана – ред.) – разорвала дипломатические отношения со страной всего через несколько дней после того, как в Тайбэе избрали нового президента – Лай Циндэ. Представители микронезийского государства решили "признавать Тайвань как часть Китая".

Об этом пишет BBC.

Республика Науру была лишь одной из 12 стран, поддерживающих дипломатические отношения с Тайбэем. Но в последние годы Пекин, настаивающий на том, что Тайвань является частью Китая, переманивает его дипломатических союзников.

Кстати, Науру не в первый раз разрывает связи с Тайванем. Так, в 2002 году карликовая страна совершила аналогичный дипломатический переход в Китай – позже она возобновила отношения с Тайванем в мае 2005 года.

Тайвань предполагает, что эта потеря связана с результатами произошедших на выходных выборов, которые разозлили Китай. Граждане избрали своим следующим президентом кандидата за суверенитет Лай Циндэ, которого Пекин назвал "нарушителем спокойствия" из-за его выражения в поддержку независимости Тайваня.

"Это событие является не только местью Китая за наши демократические выборы, но и прямым вызовом международному порядку", — заявили тайваньские чиновники после того, как правительство Науру объявило, что "больше не будет признавать Тайвань как отдельную страну, а скорее как неотъемлемую часть территории Китая".

Заместитель министра иностранных дел Тайваня Тянь Чунг-Кванг обвинил Китай в том, что он воспользовался недавними "политическими колебаниями" в Науру, чтобы "перекупить" страну благодаря финансовой помощи.

"Китай думает, что он может подавить Тайвань такими методами, я считаю это неправильно. Мир подметил демократическое развитие Тайваня. Если (Пекин – ред.) будет продолжать использовать такие подлые методы для захвата дипломатических отношений Тайваня, демократические страны во всем мире не признают этого", — сказал Тянь Чунг-Кванг.

"Решение правительства Науру возобновить дипломатические отношения с Китаем еще раз полностью демонстрирует, что принцип одного Китая является волей народа и трендом времени", – заявили в МИДе КНР.

Аналитики говорят, что шаг Науру не был внезапным.

"Китай всегда стремится ослабить влияние Тайваня, особенно в Тихоокеанском регионе, где многие малые страны ищут пути развития", — сказал научный сотрудник австралийского аналитического центра Программы тихоокеанских островов Института Лоуи Михай Сора.

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