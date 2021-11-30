Пересмотр дислокации американских военных предполагает усиление сдерживания РФ - Пентагон

Дислокация дает возможность силам НАТО действовать более свободно.
Одной из задач пересмотренной за последние месяцы глобальной дислокации ВС США в мире является более эффективное сдерживание РФ.
Об этом заявили в Пентагоне, - пишет "Интерфакс".
Дислокация усиливает сдерживание России, используя для этого готовые к бою силы. Также дислокация даёт возможность силам НАТО действовать более свободно.
Но также не говорится о новых мерах, нацеленных на выполнение данной задачи.
Пентагон напоминает, что ещё в феврале 2021 года президент США Джо Байден отменил решение предыдущей администрации о выводе 25 тыс. военных США из ФРГ.
А глава оборонного ведомства Ллойд Остин в апреле принял решение разместить в ФРГ командные структуры, функционирование которых обеспечивают 500 военных.
Как сообщалось ранее, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал худший сценарий для Украины. По его словам, РФ может снова силой изменить границы в Европе, как это уже было в 2014-м, аннексировав Крым и оккупировав отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Следует отметить, ранее сообщалось, что Россия сконцентрировала почти 100 тысяч российских военных у границ с Украиной. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.
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