Перестанет ли РФ атаковать Украину дронами и ракетами: Зеленский о разнице между словами и действиями

Несмотря на заявление американского президента Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности о "немедленном" прекращении огня, россияне продолжают атаковать Украину дронами и ракетами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"Я думаю, что украинцам понятно, что происходит. Сейчас у нас в Украине [звучит – ред.] тревога. Это, в принципе, и ответ о том, что происходит. Россияне, насколько мне известно, сказали, еще во время разговора с президентом Трампом, что они отдают приказ о прекращении ударов по энергетике или дальнобойным оружием, в том числе "Шахедами". Но сейчас раздается тревога, то есть пока это не работает", – сказал президент.

В то же время он добавил, что переговоры с командой США в Саудовской Аравии были "очень хорошим разговором с очень хорошим результатом".

По словам Зеленского, в разговоре Трампа и Путина речь не шла о полном прекращении огня, предложенного сначала американцами. Обсуждался лишь вопрос ударов по энергообъектам.

"Дополнительной информации у меня пока нет. Я думаю, что очень правильно, что у нас будет разговор с президентом Трампом и мы будем знать детали", – заметил президент.

Напомним, президент США заявил, что ему удалось договориться с Путиным о "немедленном" прекращении огня. По словам Трампа, во время разговора обсуждалось множество деталей мирного соглашения.

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