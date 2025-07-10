Перестановки в Кабмине: СМИ узнали, каких министров могут уволить

Кадровые перестановки в правительстве / © Telegram/Денис Шмигаль

Реклама

Президент Владимир Зеленский предположил, что вскоре вероятны «серьезные перестановки в Кабмине». Глава государства не исключает, что нынешний министр обороны Рустем Умеров отправится послом в США вместо Оксаны Маркаровой.

Однако СМИ узнали, что Умеров не единственный министр, которого могут отправить «на выход». Детальнее об этом пишет «Суспільне».

По информации источников, в Офисе президента планируют отставки министра образования и науки Оксена Лисового и министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Реклама

Собеседники издания из фракции «Слуга народа» анонимно подтвердили, что замминистра образования Андрея Витренко рассматривают как кандидата на должность министра образования. Однако окончательное решение еще не принято.

«Заместителей много. Витренко — один из них. Возможно, вообще будет снятие Лисового без назначения министра, а с исполняющим обязанности», — сообщил один из нардепов «Слуг народа».

Отметим, что 8 июля народная депутат «Голоса» Инна Совсун опубликовала пост, в котором подтвердила, что кандидатуру заместителя министра образования и науки Андрея Витренко действительно обсуждают на должность министра.

Что касается министра здравоохранения, то, по информации «Суспильного», кандидатов на замену Ляшко еще не подобрали. Причиной слухов об отставке Ляшко в кулуарах называют дело с денежными средствами на восстановление «Охматдета».

Реклама

Раньше мы писали, кто может возглавить новый Кабмин и когда ожидать решения.