«Перестаньте верить в чудеса»: почему Украина не может остановиться в войне — Буданов объяснил
Буданов ответил, что будет, если Украина перестанет воевать, и отметил важность мобилизации.
Украина не проигрывает войну, но если остановится или сбавит темпы в противостоянии агрессии, то получит новые риски.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время 18-го ежегодного Киевского Форума безопасности.
«Выигрываем ли мы эту войну? Мы точно не проигрываем. Но еще раз говорю, если мы остановимся или убавим свои темпы — здесь есть риски», — считает Буданов.
Технологический прорыв
Отдельно руководитель ОП остановился на теме технологического превосходства на фронте.
«Сейчас, к сожалению, для нас россияне бьют свои рекорды. К счастью для нас, мы бьем свои рекорды в количествах и типах применяемой техники, но это развитие идет непрерывно. Если сейчас не будет сделан определенный технологический прорыв, то эффективность достижения этими аппаратами (дронами — Ред.) будет падать в геометрической прогрессии», — сказал он.
Проблема мобилизации
Буданов также отметил важность мобилизации. Он считает, что в проблемах с мобилизацией в Украине нет ничего удивительного.
«Перестаньте верить в чудеса. Вопрос мобилизации — не вопрос, который появился неожиданно по каким-то обстоятельствам. Это стандартная ситуация для любой страны, применяющей механизм мобилизации», — сказал он и привел пример США во время войны во Вьетнаме, где были масштабные антимобилизационные настроения.
«Все желающие уже давно добровольно пошли служить. А люди нужны. Если не будет людей — не будет фронта. Падет фронт — не будет Украины», — добавил руководитель ОП.
Ранее Кирилл Буданов ответил, готов признать потерю территорий ради мира. Также он пояснил, что проходит в переговорах Украины и США.