Перетягивание каната: Трамп давит на Киев, чтобы сдаться до конца года — WSJ

Цена мира от Трампа: США требуют территориальных уступок, пока НАТО бьет тревогу

В воскресенье главные посланники президента Трампа начали двухдневные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, поскольку Вашингтон усилил давление на Киев, чтобы тот прекратил свое сопротивление и согласился на мирное соглашение с Россией до конца года.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В издании отмечают, что переговоры между Украиной и ее западными партнерами превратились в перетягивание каната даже без участия России за столом переговоров. Вашингтон настаивает на скорых решениях, тогда как Зеленский и его европейские партнеры утверждают, что остаются существенные разногласия, которые необходимо разрешить.

Среди этих пунктов Украина опровергла призыв Вашингтона вывести свои войска из части Донецкой области, которую до сих пор удерживают украинские войска. Европейские и украинские чиновники настаивали на четком определении действий США в случае нарушения Россией мирного соглашения и нападения на Украину.

Оба вопроса будут в центре переговоров в Берлине, отмечает WSJ.

Трамп заявил, что его пригласили поучаствовать в берлинских переговорах, но публично сомневался в стоимости поездки. В пятницу Трамп решил направить своего специального посланника по вопросам России Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера.

Ожидается, что Уиткофф, возглавлявший переговоры с Украиной и Россией по мирному плану США, встретится с украинцами в воскресенье, прежде чем встретиться с европейскими лидерами. В последние несколько недель он переключался между встречами с Кремлем в Москве и отдельными переговорами с Киевом в США или Европе.

Российские чиновники заявили, что мирный план США является хорошей основой для обсуждения, но не сказали, примут ли они его. Многие европейские чиновники сомневаются, что Кремль стремится прекратить войну. Они заявили, что Европа и все страны НАТО сталкиваются с риском того, что, если Россия победит в Украине, Кремль нацелится на конфликт с европейскими соседями.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в четверг в Берлине, что «происходящее в Украине может произойти и со странами-союзниками», имея в виду членов НАТО.

В среду Украина направила в Вашингтон свой ответ на предыдущее предложение США о прекращении войны. Хотя существует согласие на некоторые пункты, в частности на ограничение численности военнослужащих в мирное время в 800 000 человек, Киев продолжает отвергать настаивание США на сдаче территории в Донецкой области, которую до сих пор удерживают украинские войска.

План США будет предусматривать, что Киев согласится не воевать за возвращение территорий, потерянных им в пользу России, и может означать официальное признание Вашингтоном аннексии Москвой частей Украины. Это также еще больше усложнит надежды Киева на вступление в НАТО, в то же время потенциально вернув Россию в мировую экономику, в частности, через совместные американо-российские проекты.

В воскресенье утром, обращаясь к журналистам через WhatsApp, Зеленский заявил, что Киев еще не получил ответа от Вашингтона на свое предложение. Он сказал, что Украина «многое сделала, чтобы все стороны могли встретиться», и пожаловался, что мирными переговорами руководила политика силы, а не ценности.

Несколько чиновников администрации Трампа оценивают, что Украина проигрывает войну, если бы боевые действия продолжались, хотя украинские солдаты и другие европейские чиновники считают, что Украина может защищаться по меньшей мере еще год, особенно при увеличении военной и финансовой поддержки со стороны союзников.

Берлинские переговоры также продолжат переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

Великобритания, Франция и другие европейские столицы разработали детальные планы по видам помощи, которую они могли бы предоставить Украине, включая возможное размещение сил поддержки в стране, и обсудили их с военными представителями США. Однако Вашингтон еще не принял политического решения о помощи, которую он будет оказывать.

Ранее президент Зеленский сообщил, что основной темой обсуждения на встрече в Берлине станет поиск путей завершения войны России против Украины и возможные параметры будущих договоренностей.