Перевести в одну из клиник в Украине или США: Зеленский призвал спасти Саакашвили

Президент Украины обратился к друзьям и просто добросовестным людям в Грузии из-за Саакашвили.

Глава украинского государства напомнил о том, в каком состоянии сейчас находится бывший грузинский Михеил Саакашвили, как у него ухудшилось здоровье.

Об этом он заявил в ежедневном видеообращении.

«Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к властям Грузии – нужно проявить милосердие, особенно в предрождественское время», — сказал глава украинцев.

Он считает, что то, что сейчас происходит с Михеилом, это издевательство.

«Это не подходит Грузии. Это нужно прекратить.

Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь», — добавил украинский президент.

Он призвал перевести Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку.

«Время сделать этот добрый шаг», – резюмировал Зеленский.

Содержание Саакашвили в грузинской тюрьме

Советник Офиса президента Алексей Арестович убежден, что Саакашвили можно вызволить из грузинской тюрьмы. Для этого его можно отправить на лечение, например в третью страну.

Ранее Украина официально признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинской тюрьме. Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что политика нанесла физический и моральный ущерб неправомерным действиям работников правоохранительных органов Грузии.

Напомним, что Саакашвили был задержан в Грузии по возвращении на родину через восемь лет отсутствия. Он вернулся в Грузию из-за выборов в местные органы власти и был задержан правоохранителями, ведь в родной стране он приговорен к тюремному заключению.

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