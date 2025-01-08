"Переворачиваю страницу": Тищенко в Раде заявил, что прекращает "борьбу с колцентрами" (видео)

По словам политика, "эта борьба никому не нужна".

Скандальный нардеп Николай Тищенко появился в Верховной Раде. Он заявил, что прекращает борьбу с колцентрами.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Гончаренко спросил Тищенко о том, каких успехов тот добился в "борьбе с колцентрами". Последний ответил, что "полностью пересмотрел эти свои парламентские обязанности".

"И листаю страницу. Я понял, что эта борьба никому не нужна", — заявил Тищенко.

Добавил, что только выполнял "требования своих избирателей".

Тищенко заявил, что прекращает "борьбу с колцентрами"

Ранее мы писали о том, что одиозный нардеп Николай Тищенко появился в Верховной Раде. Как известно, он еще должен находиться под домашним арестом.

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