Перезагрузка Кабмина: какие кадровые изменения ждут Украину и что это означает

Кабмин

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В Кабинете Министров Украины происходит кадровая ротация: премьер-министр Денис Шмигаль уходит в отставку, а вместо него планируют назначить первую вице-премьер — министерку экономики Юлию Свириденко.

Некоторые эксперты видят в этом попытку «перезагрузить» систему, другие лишь политический маневр накануне важных событий.

Что известно об изменении правительства в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

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Большая «перезагрузка» правительства

В среду, 16 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и всего Кабинета министров.

Соответствующее решение поддержал 261 нардеп.

Днем ранее Денис Шмигаль написал заявление об отставке с должности главы Кабинета министров.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль / © Associated Press

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, прикрепив соответствующее фото.

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«Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины», — говорится в тексте заявления, датированного 15 июля.

Фото: Премьер-министр Денис Шмигаль написал заявление об отставке. / © Telegram/Денис Шмигаль

Следует отметить, что Шмигаль возглавлял Кабинет министров от 4 марта 2020 года. Он стал рекордсменом по продолжительности пребывания в должности, заменив в премьерском кресле Алексея Гончарука.

По словам нардепа Ярослава Железняка, после увольнения главы правительства все министры будут исполнять обязанности с приставками и.о.

Как ожидается, нового премьер-министра предстоит назначить в четверг, 17 июля.

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Кто может стать новым руководителем правительства

Президент Украины Владимир Зеленский предложил первому вицепремьеру — министерке экономики Юлии Свириденко возглавить правительство.

В ходе встречи со Свириденко президент Украины подчеркнул необходимость быстрой реализации мер по укреплению государства. Также обсудили конкретные шаги по усилению экономики, расширению соцпрограмм и масштабированию собственного производства оружия.

Юлия Свириденко / © Associated Press

«С этой целью мы начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — говорится в заявлении Зеленского.

Издание Independent отмечает, что Свириденко предложили эту должность, ведь она организовала ключевое соглашение Дональда Трампа о полезных ископаемых. Именно этот документ, как отмечают журналисты, способствовал возобновлению диалога между президентами после перепалки в Овальном Кабинете.

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Там отмечают, что Свириденко отмечала стратегическое партнерство с США и работала над компромиссом. 30 апреля она возглавила делегацию в Вашингтон, где подписала соглашение с министром финансов США о Фонде реинвестирования.

В свою очередь, после встречи с Зеленским, Свириденко назвала приоритетные задачи для будущего состава Кабмина. Среди них — экономика, социальная сфера и обеспечение армии.

«Государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал нашей страны. Украина заслуживает быть сильнейшими экономиками Европы», — амбициозно заявила Свириденко.

Перестановки в Кабмине: каким будет новый состав

К вечеру 16 июля состоялось заседание фракции «Слуга народа» с участием президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака, Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вицеспикера Александра Корниенко, сообщил глава фракции нардеп Давид Арахамия.

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Он опубликовал в своем Telegram список кандидатов на должности министров в обновленном правительстве.

Следовательно, главной кандидаткой на должность руководителя Кабмина остается Юлия Свириденко.

Михаил Федоров, занимающий должность первого вице-премьер-министра Украины, может получить повышение — стать министром цифровой трансформации.

Среди других изменений в правительстве:

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Тарас Качка, заместитель Юлии Свириденко, может стать вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции,

Герман Галущенко, министр энергетики, станет министром юстиции,

Светлана Гринчук, министерша защиты природных ресурсов, станет министершей энергетики,

Денис Улютин, первый заместитель министра финансов, станет министром социальной политики, семьи и единства Украины,

Алексей Соболев, первый заместитель министра экономики, станет министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства,

Денис Шмигаль, премьер-министр Украины, станет министром обороны.

Со своей стороны, Зеленский сообщил, что направил в Верховную Раду Украины представление о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны.

Кроме того, по словам Арахамии, на своих должностях остаются:

Алексей Кулеба, вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий,

Матвей Бедный, министр молодежи и спорта

Наталья Калмыкова, министерша ветеранов Украины,

Игорь Клименко, министр внутренних дел,

Оксен Лесной, министр образования и науки,

Виктор Ляшко, министр здравоохранения,

Сергей Марченко, министр финансов,

Андрей Сибига, министр иностранных дел.

Также Министерство национального единства, возглавляемое подозреваемым в коррупционном деле Алексей Чернышевым, теперь не будет.

Это направление работы с украинцами за границей вписали в структуру МИД.

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«Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются, — отметил Арахамия.

Минобороны объединят с министерством стратегической промышленности

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, возглавляющий министерство стратегической промышленности Герман Сметанин вернется на должность в Укроборонпром.

Герман Сметанин

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, сейчас основная задача — нарастить производство украинского оружия, которое сейчас составляет около 40% на фронте.

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«Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности… Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинское оружие на фронте, во всех наших операциях — около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно велики. Но нужно больше», — отметил президент.

Также Зеленский сообщил, что министр обороны Рустем Умеров теперь будет заниматься международными вопросами.

Нардеп Ярослав Железняк предполагает, что на должность посла в США может уехать Ольга Стефанишина.

Ограничения в смене правительства во время войны

Ранее Федор Вениславский, нардеп и член комитета по обороне, в эфире Radio NV заявлял, что действующее законодательство запрещает менять правительство во время военного положения.

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Нардеп объяснил, что эта норма была введена, чтобы предотвратить злоупотребления властью.

«Но в условиях, когда писали и законы, и Конституцию, было практически нереально спрогнозировать, что Украина может оказаться в продолжающейся четвертый год войне», — добавил Вениславский.

Вениславский отметил, что хотя юридические ограничения четкие, на практике возникают вопросы эффективности отдельных министров после длительной работы в условиях войны.

В то же время нардеп Ярослав Железняк заявил, что увольнение Шмыгаля произошло в нарушение закона о военном положении.

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Он подчеркнул, что для проведения соответствующего голосования должно быть соответствующее количество депутатов, но их не хватает.

«Должен быть протокол подписей, что на внесение кандидатуры Премьера есть 226 депутатов, которые соответственно и вносят кандидатуру Премьера. Такого конечно не будет, потому что тогда это покажет реальное количество людей в Коалиции. И здесь просто напомню, что именно по такой причине в далеком мае 2019 года новоизбранный Президент распустил Совет прошлого созыва. История повторяется», — отметил Железняк.

В свою очередь, политтехнолог Виталий Бала считает, что изменения в правительстве напоминают «показуху», а не настоящие изменения.

Аналитик указывает, что ключевые министры из команды Шмыгаля сохранили свои должности в новом правительстве Юлии Свириденко.

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«Нужно было что-то продемонстрировать, определенное изменение, как перезагрузка, но я это называю фейковой сменой, потому что все ключевые министры остаются на местах», — подчеркнул Бала.

Он отмечает, что Свириденко, возглавлявшая Министерство экономики с 2021 года, так и не выполнила ключевые задачи, в частности в сфере производства дронов и других стратегических проектов.

«Ожидать кардинальных изменений от нее пока не стоит», — считает эксперт.

По его мнению, настоящая цель таких кадровых перестановок — подготовка к предстоящим выборам. Однако Бала оценивает эти действия как фальстарт, который только начинает процесс изменений, но не несет реальных результатов.

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Политолог Владимир Фесенко в эфире КИЕВ24 отметил, что смена правительства не существенная, поскольку основные решения принимаются в Офисе президента. По его словам, Юлия Свириденко, возможная новая премьер, ранее работала в ОП, а Денис Шмигаль был лоялен к Банковой.

Смену планировали еще год назад, но отложили. Свириденко эффективно провела переговоры с США по поводу полезных ископаемых, что усилило ее позиции.

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