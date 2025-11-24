Перезагрузка мира: как переговоры в Женеве кардинально изменили США план для Киева

Мирный план / © ТСН.ua

Реклама

После переговоров в Женеве делегациям США и Украины удалось согласовать большинство норм плана США, а значительную часть из спорных скорректировать.

Об этом говорится в материале РБК-Украина «Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что действительно происходит с мирным планом для Украины».

После женевских переговоров госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в американский план внесут определенные изменения. Он уточнил, что эта встреча была «наиболее продуктивной за все десять месяцев работы» над мирным процессом. О «очень продуктивном» диалоге заявил и Ермак, возглавивший украинскую делегацию.

Реклама

По информации издания, в Женеве делегациям удалось согласовать большинство норм плана США, а значительную часть из спорных скорректировать.

Среди них — вопрос численности ВСУ, ЗАЭС, формат обмена пленными и возвращение осужденных.

В то же время, пункты, касающиеся территорий и закрепление невступления Украины в НАТО в Конституции, по данным РБК-Украина, делегации договорились «вынести за скобки» — они должны быть обсуждены и согласованы на уровне президентов — Зеленского и Трампа. Их встреча может состояться уже на этой или на следующей неделе, хотя конкретная договоренность о дате в Женеве не была согласована.

Опубликованные в СМИ на прошлой неделе 28 пунктов — это не финальный документ, а скорее материал, переданный украинской стороне для обсуждения. Именно эти 28 пунктов стали предметом вчерашних переговоров в Женеве между украинской и американской делегациями.

Реклама

Территориальные вопросы

Одни из самых противоречивых положений в «черновике» плана касаются территориальных вопросов — прежде всего, требования о выходе украинской армии из Донецкой области.

«Американские военные приехали на прошлой неделе в Киев со своей оценкой, что ситуация на фронте складывается не в нашу пользу. Они считают, что следующие месяцы для нас будут критическими и через 12 месяцев мы все равно потеряем Донецкую область. А если они нам все обрежут — это может произойти еще быстрее», — рассказал один из собеседников РБК-Украина.

По проекту плана США часть Донецкой области должна стать нейтральной демилитаризованной буферной зоной под контролем России, при этом оккупированный Крым, Луганская и Донецкая области будут де-факто признаны российскими. Линия фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживается.

Кремль же, согласно американскому предложению, должен выйти из других занятых территорий за пределами пяти регионов — в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Реклама

Сокращение численности ВСУ

Среди других спорных пунктов в начальной версии плана — общий контроль Украины и России над Запорожской АЭС и сокращение ВСУ до 600 тысяч. При этом нет никакого прямого упоминания ни о русской церкви, ни о русском языке, ни об ограничении украинского вооружения.

«Что касается численности армии, американцы прямо спрашивали об этом у наших во время визита в Киев: если не 600 тысяч, то сколько вам нужно, если 800 тысяч?», — отметил один из источников РБК-Украина.

Дальнейший «путь» мирного плана, по словам собеседников РБК-Украина, должен выглядеть так: если в ближайшее время Украина сможет согласовать с США финальные пункты, а США — с европейскими партнерами те положения, которые касаются их напрямую, то дальше американские переговорщики с этим согласованным планом поедут по той же схеме — «кнутом и батогом».

Что предшествовало

Напомним, 20 ноября США представили мирный план для Украины по 28 пунктам. Согласно документу Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и не только.

Реклама

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве между США, Украиной и Европой проходили консультации, чтобы сделать документ более выгодным для Киева.

Госсекретарь США Марко Рубио и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Женеве заявили, что достигли прогресса в достижении возможного соглашения по предложенному Вашингтоном мирному плану.

Отметим, что президент США Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом в ходе переговоров в Женеве, на которых обсуждался американский мирный план по Украине.

На встрече в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.