Перезагрузка отношений США и РФ: является ли Украина разменной монетой

Присутствие украинских военных в Курской области стало неудобным фактором для администрации США.
Администрация США под руководством Дональда Трампа может стремиться к быстрой перезагрузке отношений с Россией, что ставит под угрозу интересы Украины.
Об этом в эфире "КИЕВ24" заявил политолог Петр Олещук.
"Очевидно, что в новых условиях США хотят перезагрузить отношения с Москвой как можно скорее, не слишком беспокоясь об интересах Украины", — сказал эксперт.
По его мнению, присутствие украинских военных в Курской области стало для Трампа неудобным моментом, который мешал ему наладить диалог с Кремлем.
“Было ли по этому поводу давление на Украину – сказать сложно. Но вся риторика Трампа об “окружении” и так далее свидетельствует, что он готов подыгрывать Путину”, – добавил Олещук.
Также он отметил, что Киев должен сосредоточиться на усилении поддержки со стороны Европы и налаживании отношений с Вашингтоном в новых условиях.
Напомним, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома не будет колебаться и введет максимальные экономические санкции против РФ, если это поможет усадить ее за стол переговоров с Украиной и достичь мирного урегулирования конфликта.
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