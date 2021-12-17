Переживает экономический упадок, но может представлять угрозу: Столтенберг о России

Он подчеркнул, что у РФ есть ядерное оружие.
Российская Федерация переживает экономический упадок, но вкладывает средства в наращивание собственного вооружения.
Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC, пишет Голос Америки.
Он подчеркнул, что у РФ есть ядерное оружие. Кроме того, страна инвестирует в модернизацию арсенала и новые разработки. В частности, развертывает на европейской части свои территории новые гиперзвуковые и ядерные ракеты.
"Россия – государство в состоянии упадка в плане экономической значимости. Относительно ВВП Россия отстает от многих других стран мира. Но даже государство в состоянии экономического упадка может представлять угрозу и вызов", – сказал он.
Столтенберг считает, что к военному могуществу нужно "относиться очень серьезно". Он отметил, что Кремль показал свою готовность полномасштабно применить силу на примере Украины и Грузии.
По его словам, Москва "не остановится перед преступлением от имени государства", указав на убийство ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили в Берлине и отравление двойного агента ГРУ Сергея Скрипача в Солсбери.
Напомним, президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин провели двухчасовые переговоры. видеосвязью. В случае вторжения РФ в Украину официальный Вашингтон от себя и европейских партнеров предупредил Кремль о масштабном пакете санкций, что нанесет значительный ущерб российской экономике.
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