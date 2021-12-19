"Переживем" — Кремль о возможном отключении РФ от платежной системы SWIFT

По словам директора второго по величине банка в России "ВТБ", отключение России от SWIFT является маловероятным сценарием.

Глава второго по величине банка в России "ВТБ" Андрей Костин прокомментировал возможность отключения РФ от платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Он сказал, что Россия такое решение "переживет", но это будет "недружественное мероприятие" со стороны западных стран.

Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, такой сценарий маловероятен. Однако заметил, что отключение России от SWIFT будет серьезным шагом со стороны Запада. "Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная — это мало сказать", — сказал он.

Следует отметить, SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены самые большие организации почти во всех странах мира.

Напомним, ранее Европарламент принял резолюцию о возможном исключении России из платежной системы SWIFT из-за любой новой агрессии в отношении Украины. Соответствующую резолюцию абсолютным большинством голосов принял главный законодательный орган Евросоюза 16 декабря.

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