Перспектива есть: Рютте высказался по поводу вступления Украины в НАТО

На саммите в Вильнюсе будет создан Совет Украина — НАТО, также процесс вступления будет ускорен, пропустив важный промежуточный шаг.

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте заявил, что перспектива вступления Украины в НАТО существует, но пока нельзя предсказать, когда это произойдет.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы уже раньше говорили, что такая перспектива есть. Вопрос только в том, какой шаг будет следующим? К чему мы придем, так это, в любом случае, я так думаю, это то, что мы поднимем Украину до уровня НАТО с точки зрения стандартов НАТО", — заявил Рютте.

Премьер-министр Нидерландов заявил, что будет создан Совет Украина — НАТО, также процесс вступления будет ускорен, пропустив важный промежуточный шаг.

"И тогда, конечно, возникает вопрос, когда это произойдет? Сейчас это невозможно предположить. Об этом действительно можно судить только в будущем", – сказал Рютте.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время саммита НАТО в Вильнюсе Украина должна получить мощный пакет практической и политической поддержки, включая путь к членству в Альянсе.

Кроме того, мы ранее информировали, что посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулионис заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля.

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