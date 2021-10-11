"Перспективы не просматриваются": у Путина высказались о встрече с Зеленским

"Перспективы не просматриваются": у Путина высказались о встрече с Зеленским

Разговоры о переговорах идут давно.

В Кремле заявили, что не видят перспектив встречи российского президента Владимира Путина и украинского — Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал представитель президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, с точки зрения Москвы, "модальности не меняются".

"Модальности не меняются, не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей, в этом контексте, конечно, перспективы пока не просматриваются. Хотя готовность сама президентом неоднократно декларировалась", — сказал передставник Кремля.

Как сообщалось, на выездном заседании фракции "Слуга народа" 3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат".

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