Перспективы переговоров в Турции неутешительны, за дело готов взяться Папа Римский — Bild

Лев XIV / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путина, который вначале предлагал прямые переговоры, затем выдвигал новые условия участия в них, а в конце концов не появился в Турции, также не ищет мирного решения. Теперь новый Папа вмешался и заявил о своей решимости сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие.

Об этом говорится в материале Bild.

«Никогда больше войне!» — с таким призывом Лев XIV обратился к власти в своей первой воскресной речи.

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«Больше никогда войны», — провозгласил Лев XIV сразу после своего избрания, получив овации на площади Святого Петра в Риме.

Позже он цитировал Августина: «Если мы живем хорошо, то и хорошие времена. Мы это время».

Позже новый Папа еще более четко дал понять, насколько серьезно он относится к мирному решению. Поэтому он готов стать посредником и способствовать окончанию войны.

«Наши соседи — это не враги, а наши ближние», — сказал Папа.

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Он поделился следующим заявлением в социальных сетях.

«Святой Престол готов ко встрече сторон… Чтобы народы могли получить достоинство, которого они заслуживают», — сказал Папа.

Напомним, в воскресенье, 18 мая, Лев XIV намерен встретиться с президентом Украины Зеленским.

Это не что иное, как надежда, что эти слова являются началом чего-то большого, поворотного момента. Но это самая лучшая надежда за долгое время», — говорится в материале.

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