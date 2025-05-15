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Перспективы переговоров в Турции неутешительны, за дело готов взяться Папа Римский — Bild
Папа Римский готов посредничать в диалоге между РФ и Украиной на фоне неопределенности с переговорами.
Президент РФ Владимир Путина, который вначале предлагал прямые переговоры, затем выдвигал новые условия участия в них, а в конце концов не появился в Турции, также не ищет мирного решения. Теперь новый Папа вмешался и заявил о своей решимости сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие.
Об этом говорится в материале Bild.
«Никогда больше войне!» — с таким призывом Лев XIV обратился к власти в своей первой воскресной речи.
«Больше никогда войны», — провозгласил Лев XIV сразу после своего избрания, получив овации на площади Святого Петра в Риме.
Позже он цитировал Августина: «Если мы живем хорошо, то и хорошие времена. Мы это время».
Позже новый Папа еще более четко дал понять, насколько серьезно он относится к мирному решению. Поэтому он готов стать посредником и способствовать окончанию войны.
«Наши соседи — это не враги, а наши ближние», — сказал Папа.
Он поделился следующим заявлением в социальных сетях.
«Святой Престол готов ко встрече сторон… Чтобы народы могли получить достоинство, которого они заслуживают», — сказал Папа.
Напомним, в воскресенье, 18 мая, Лев XIV намерен встретиться с президентом Украины Зеленским.
Это не что иное, как надежда, что эти слова являются началом чего-то большого, поворотного момента. Но это самая лучшая надежда за долгое время», — говорится в материале.
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