Перспективы прекращения огня в Украине значительно снизились: Bloomberg назвал причины

Владимир Путин и Владимир Зеленский.

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Надежды на прекращение огня в Украине погасли после того, как "фюрер" Владимир Путин отправил делегацию низкого уровня на переговоры в Турцию, и все внимание переключилось на попытки на Капитолийском холме ввести новые санкции, чтобы привести диктатора за стол переговоров.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Кроме того, пишут авторы статьи, государственный секретарь США Марко Рубио преуменьшил ожидания переговоров между Россией и Украиной, которые должны состояться в Стамбуле, заявив, что вероятность прогресса низка без встречи Путина и американского президента Дональда Трампа.

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Критика в адрес делегации РФ

Заметим, что сам Рубио не будет участвовать в этих переговорах. На них присутствует другой член команды США "на соответствующем уровне". Это было решено после того, как РФ объявила, что направит только помощников низкого уровня. Рубио отдельно встретится со старшими украинскими посланниками и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Я, честно говоря, не верю, что мы добьемся прорыва здесь, пока президент Трамп не встретится лицом к лицу с президентом Путиным и не определит свои намерения на будущее", - сказал Рубио журналистам в Анталии после встречи министров иностранных дел НАТО.

Высокопоставленные европейские дипломаты, присутствовавшие 15 мая на встрече Организации Североатлантического договора, обвинили Путина в подрыве переговоров. Они прежде всего указывают на решение российского диктатора направить на переговоры делегацию низкого уровня.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одобрил поездку в Стамбул группы переговорщиков во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Он назвал российскую делегацию "фикцией".

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Угроза санкций

Встречи НАТО дали США и Европе шанс собраться с мнениями относительно Украины после того, как в минувшие выходные европейские лидеры выдвинули России ультиматум о прекращении огня, к которому Трамп публично не обязался.

После встречи группы европейских министров из Рубио на полях саммита НАТО, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что США и Европа имеют единую позицию, добавив, что "мы все ориентированы на введение санкций, чтобы заставить Путина обратить внимание на вопросы экономики".

Сейчас внимание сосредоточено на том, когда Трамп может встретиться с Путиным и решит ли президент США ввести новый раунд санкций против России, чтобы заставить диктатора заняться делом. Рубио сказал, что они могут подождать с решением о следующих шагах, пока глава Белого дома не завершит свою текущую поездку на Ближний Восток. Несмотря на предыдущие угрозы, он не упоминал о санкциях в последние дни, и его госсекретарь также не упоминал об этой возможности.

В то же время республиканец из Южной Каролины, сенатор Линдси Грэм предложил законопроект, предусматривающий ввести, по его словам, "разрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих ее нефть, газ и другие ключевые товары, если Путин не начнет серьезные переговоры по прекращению войны.

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Сенаторы заявили, что законопроект имеет около 80 соавторов, включая республиканцев и демократов. Этого предостаточно для обеспечения его принятия в Сенате. Республиканец-руководитель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Викер сообщил, что сенаторы ожидают сигнала администрации Трампа о том, что президент готов подписать законопроект Грэмма.

"Президент Путин не намерен быть мирным. Он не намерен говорить правду. Все, на что он согласится, будет ложью, и ему нужна мощная доза военной силы против него и мощная доза экономической реальности", - сказал Викер.

Позиция РФ

Москва до сих пор отказывается придерживаться предложения США по прекращению огня, предусматривающего замораживание конфликта на нынешних уровнях, признание Штатами полуострова Крым в Черном море российским и отмену санкций Украина получит надежные гарантии безопасности и право на развитие собственной армии, сообщало ранее Bloomberg.

США добавили новые детали к своему предложению по России, в частности предложение возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета НАТО-Россия, сообщил человек, знакомый с этим вопросом, пожелавший остаться анонимным. Форум партнерства фактически прекратил свою деятельность после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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Напомним, в преддверии встреча РФ и Украины в Стамбуле не состоялась. Она запланирована сегодня, 16 мая. Делегация РФ заявила о готовности к компромиссам.

Заметим, что для переговоров диктатор РФ назначил чиновников низшего звена.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина едет на переговоры с РФ . Украинскую делегацию во время встречи с российской стороной будет возглавлять министр обороны Рустем Умеров.

Дата публикации 20:25, 15.05.25 Количество просмотров 52 Трамп раздражен! Переговоры в Турции - «кощунство». Мир реагирует!