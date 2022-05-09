Первая минута мира для Украины непременно наступит – Зеленский

"Победим!" – написал президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Владимир Зеленский убежден, что украинцы обязательно победят и первая минута мира для Украины непременно наступит.
Соответствующее видео о первой минуте мира после победы над нацистами в 1945 появилось в его Telegram-канале.
"Первая минута мира для Украины непременно наступит. Победим!" – заметил Зеленский.
Именно в 23:01 8 мая 1945 был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, поэтому это время и считается первой минутой мира.
Напомним. что День памяти и примирения – это праздник в Украине, который отмечают 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии. Согласно указу президента Украины, подписанному в 2015 году, целью отмечают достойное чествование подвига украинского народа, его выдающийся вклад в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма.
Напомним, в видеообращении Владимир Зеленский подытожил встречу лидеров государств "Большой семерки", в которой он принял участие вместе с премьером Канады Джастином Трюдо.
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