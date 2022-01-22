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Первая партия американского летального оружия и санкции против российских компаний. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Первая партия американского летального оружия и санкции против российских компаний. Пять новостей, которые вы могли проспать

facebook.com/usdos.ukraine

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Первая из нескольких партий пакета безопасности помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, который был принят президентом Джо Байденом в декабре, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт Борисполь. Читать дальше –>
  • Соединенные Штаты Америки не исключают военного участия в конфликте вокруг Украины из-за российской агрессии. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Читать дальше –>
  • Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных экономических санкций против российских предприятий и организаций. Читать дальше –>
  • Также Зеленский ввел в действие санкции против крымских правоохранителей, судей и российского дизайнера Лебедева. Читать дальше –>
  • Американский киноактер, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Читать дальше –>

США разрешили странам Балтии доставить в Украину оружие американского производства

США разрешили странам Балтии доставить в Украину оружие американского производства

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