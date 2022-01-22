Первая партия американского летального оружия и санкции против российских компаний. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Первая из нескольких партий пакета безопасности помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, который был принят президентом Джо Байденом в декабре, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт Борисполь. Читать дальше –>
- Соединенные Штаты Америки не исключают военного участия в конфликте вокруг Украины из-за российской агрессии. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных экономических санкций против российских предприятий и организаций. Читать дальше –>
- Также Зеленский ввел в действие санкции против крымских правоохранителей, судей и российского дизайнера Лебедева. Читать дальше –>
- Американский киноактер, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Читать дальше –>