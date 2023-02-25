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Первая страна Латинской Америки поддержала создание Спецтрибунала по РФ: Кулеба рассказал детали

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Первая страна Латинской Америки поддержала создание Спецтрибунала по РФ: Кулеба рассказал детали

Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая поддержит создание спецтрибунала.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим гватемальским коллегой Марио Адольфо Букаро Флоресом.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

"В Нью-Йорке я был рад встретиться с министром иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала – наш верный друг. Мы обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности, в том числе за преступление агрессии. Гватемала станет первой страной Латинской Америки, которая войдет в Основную группу по созданию Специального трибунала за преступления агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в годовщину вторжения России, 24 февраля заявил, что желал бы провести саммит со странами Латинской Америки.

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Дата публикации
Просмотры
714
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