Первая страна Латинской Америки поддержала создание Спецтрибунала по РФ: Кулеба рассказал детали

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим гватемальским коллегой Марио Адольфо Букаро Флоресом.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

"В Нью-Йорке я был рад встретиться с министром иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала – наш верный друг. Мы обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности, в том числе за преступление агрессии. Гватемала станет первой страной Латинской Америки, которая войдет в Основную группу по созданию Специального трибунала за преступления агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

В Нью-Йорке, я был glad to meet with @MarioBucaroGT. Guatemala является нашим true friend. We discussed joint efforts to hold Russia аккаунтабель, including for the crime of aggression. Guatemala будет осуществлять Core Group на специальной полиции, первая нация Латинской Америки в свою. pic.twitter.com/eZP8oFpGk7 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2023

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в годовщину вторжения России, 24 февраля заявил, что желал бы провести саммит со странами Латинской Америки.

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