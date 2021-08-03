"Первая версия — что Лукашенко направил убийц": адвокат о смерти Шишова

Новиков отметил, не хочет спекулировать на тему смерти.

Известный российский адвокат Илья Новиков, который представлял в российских судах украинских политзаключенных, был адвокатом пленных моряков и защищает пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, предполагает, что смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова — заказ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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"Я не хочу спекулировать на тему смерти. Но понятно, что первая версия — что Лукашенко направил убийц, и было бы странно, если бы какая-то другая была первая версия", — сказал он.

Напомним:

Об исчезновении накануне заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.

заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь. Уже 3 августа мужчину нашли повешенным в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания.

в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания. По словам коллег погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.

Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях. В свою очередь "Белорусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.

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