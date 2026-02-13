"Первая жертва нового мирового порядка": премьер Норвегии сделал громкое заявление о войне в Украине

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время визита в Германию эмоционально прокомментировал тезис аналитиков о «новом мировом порядке». По его словам, война, развязанная Россией, вышла далеко за пределы локального конфликта и стала экзистенциальной угрозой для всей системы европейской безопасности, которую невозможно игнорировать.

Об этом сообщает «Радио Свобода» по итогам разговора с политиком на полях Мюнхенской конференции безопасности.

Первая жертва эры насилия

В отчете Мюнхенской конференции Украину назвали «первой жертвой нового мирового порядка», где главным аргументом становится грубая сила. Комментируя это определение, Йонас Гар Стере не подбирал слова, назвав события в Украине «настоящей катастрофой».

Реклама

«Прежде всего, это катастрофа для народа Украины, страдающего от нападений, обстрелов и ужасных террористических бомбардировок», — подчеркнул премьер-министр.

Политик подчеркнул, что цивилизованный мир обязан сделать все возможное, чтобы поддержать право Украины на самозащиту. Ведь речь идет не только о судьбе одного государства. Это прямое противостояние силам, которые готовы использовать военную мощь для продвижения собственных интересов, пренебрегая международным правом. Это вызов безопасности всей Европы и даже регионов, лежащих далеко за ее пределами.

Тупик или давление на агрессора

В ответ на провокационный вопрос журналистки, не зашла ли война в «тупик», норвежский премьер был категоричен. Он отказался признавать тупик, указав на единственный источник проблемы.

«Мы должны оказывать максимальное давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну. Россия могла бы остановить ее в любой день. Россия является агрессором», — заявил Стере.

Реклама

Он заверил, что Норвегия вместе с европейскими коллегами будет продолжать работу над тем, чтобы подтвердить и обновить поддержку украинского народа. Цель остается неизменной – помочь Украине достичь прекращения огня и справедливого мира.

Мюнхенский сигнал

Стоит отметить, что Мюнхенская конференция по безопасности, которая стартует сегодня и продлится три дня (13–15 февраля), является одной из самых влиятельных мировых площадок для обсуждения вопросов международной политики.

Ожидается, что участие в мероприятии примет и президент Украины Владимир Зеленский. Главной темой встреч станет именно глобальная безопасность и противодействие ревизионистским режимам, пытающимся переписать мировые правила силой оружия. Заявление норвежского премьера задает четкий тон этой дискуссии: Европа должна осознать, что защита Украины – это защита «старого», безопасного мира от «новой власти» хаоса.

Напомним, в этом году Мюнхенская конференция по безопасности напоминает о том, насколько тупик в дипломатических переговорах. Шесть европейских чиновников считают, что результаты встречи будут ограничены формальными заявлениями солидарности без конкретных договоренностей.