Первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел: почему это важно

Встречи в таком формате являются площадкой для консультаций между членами НАТО и Украиной.

Встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе, а также состоявшиеся на этой неделе заседания Совета НАТО-Украина, а также, в которых примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен, подтвердят прочную приверженность Альянсу дальнейшей поддержке Украины.

Об этом заявил заместитель главы Госдепартамента по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, — пишет Укринформ.

«Это будет первое заседание Совета НАТО – Украина на уровне министров иностранных дел. И на этой сессии у них будет возможность подтвердить непреклонную преданность Альянсу Украине», — отметил представитель Госдепа.

Он отметил, что встречи в таком формате являются площадкой для консультаций между членами НАТО и Украиной, следующее заседание на уровне глав внешнеполитических ведомств является «очень важным шагом».

«Это часть процесса поиска (Украина – ред.) своего места в Альянсе», — отметил О'Брайен, добавив, что членство в НАТО – это будущее Украины.

Между тем, в НАТО назвали ситуацию на фронте в Украине "очень сложной", с начала контрнаступления ВСУ линия фронта не сильно изменилась.

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