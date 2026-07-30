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Первые кадровые решения Михаила Драпатого — кого уволили
Команда главкома была недовольна его работой и торможением необходимых решений, пишут СМИ.
Главнокомандующий Михаил Драпатый снял с должности руководителя штаба Сухопутных войск ВСУ Александра Грузевича.
Об этом hromadske сообщил собеседник в Генеральном штабе.
«Грузевич сидел и на все говорил, что Александр Станиславович — мой начальник», — сказал собеседник.
У Драпатого были недовольны работой Грузевича в этой должности и торможением нужных решений.
Александра Грузевича вывели в батальон резерва, где обычно находятся военные после вывода с должности и до назначения на новую.
Политик Марьяна Безугла на своей странице в facebook также написала, что главком отстранил Грузевича.
«Драпатый отстранил Грузевича — одного из ближайших к Сырскому генералов, идеолога „бусификации“, противника камер наблюдения для ТЦК и СП, вершину пирамиды поборов, неизменного начальника штаба Сухопутных войск, вопрос о котором много раз поднимался, но каждый раз Сырский его прикрывал. Идет легенда», — написала она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в военном руководстве, назначив генерал-майора Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины.