Первые переговоры о вступлении Украины в ЕС: в Bloomberg узнали, когда они стартуют

Первые переговоры могут начаться в ближайшие недели или месяцы

Реклама

Европейский Союз начнет переговоры о членстве Украины в ближайшие недели или месяцы. Об этом лидеры ЕС договорились на саммите в Кипре, состоявшемся 23 апреля.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника ЕС.

Лидеры Евросоюза утверждают, что Украина выполнила условия для начала первого этапа вступления в ЕС.

Реклама

В обращении на заседании Европейского совета 23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает, что в мае откроется первый кластер переговоров по вступлению в ЕС.

«Это необходимо, чтобы не допустить бесконечной блокировки нашего пути по России. И не только блокирование, но и раскол и ослабление Европы с целью остановить Украину. Четкий график и ускоренная процедура могут этого предотвратить. Именно поэтому мы об этом просим. Мы готовы работать вместе, чтобы обеспечить членство Украины», — сказал он.

Ранее в СМИ писали об идее ЕС, чтобы новые страны могли присоединиться к ЕС без полного права голоса. Полные права, в частности право вето, будут приобретать только после того, как ЕС реформирует свои механизмы, чтобы усложнить отдельным странам возможность ветировать общие решения.

Последнюю версию предложения неофициально назвали «обратным расширением», поскольку оно фактически вводит страны в ЕС в начале процесса выполнения критериев членства, а не в конце. Однако Politico писало, что большинство стран-членов Европейского Союза не поддержали идею ускоренного вступления Украины «авансом», что позволило бы присоединиться к блоку до 2027 года.

Реклама

Тем временем Исландия и Норвегия все больше стремятся к вступлению в Евросоюз. Это означает, что членство Украины останется открытым вопросом.

Украина получила статус кандидата на членство в ЕС в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России, а также разрешение на начало переговоров о вступлении в конце 2023-го. Формальные переговоры начались в 2024 году, но процесс затормозила Венгрия. Членство в ЕС обычно длится годами и прогресс требует поддержки всех государств-членов Евросоюза.