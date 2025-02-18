Первые переговоры США с РФ без Украины: как Кремль повышает ставки – анализ Reuters

Соединенные Штаты и Россия заявили во вторник, что договорились продлить усилия по прекращению войны в Украине после переговоров в столице Саудовской Аравии, на которых Киев не был представлен.

О том, как РФ повышает ставки на переговорах, говорится в статье Reuters.

Встреча, продолжавшаяся 4,5 часа в Эр-Рияде, стала решающим моментом – впервые официальные лица США и России собрались вместе, чтобы обсудить способы остановить самый смертоносный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. В свою очередь Владимир Зеленский заявляет, что не примет никакого соглашения, которое навязают без его согласия.

Еще до начала переговоров некоторые европейские политики обвинили администрацию президента Дональда Трампа в бесплатных уступках Москве на прошлой неделе, когда администрация Трампа исключила членство Украины в НАТО и заявила, что Киев не сможет вернуть 20% своей территории, которая сейчас оккупирована Россией.

Говоря об украинских и европейских беспокойствах, госсекретарь США Марко Рубио заверил, что никого не оставляют в стороне, Евросоюз должен быть вовлечен в какой-то момент, и любое решение должно быть приемлемым для всех сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отложил визит в Саудовскую Аравию, запланированный на среду, на следующий месяц, и что переговоры о том, как прекратить войну с Россией, не могут вестись за спиной Украины.

В то же время, еще во время встречи в столице Саудовской Аравии Россия ужесточила свои требования, отмечают в издании.

Представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова заявила, что Кремлю "недостаточно" не принимать Украину в члены НАТО. Она сказала, что Североатлантический альянс должен пойти дальше, отказавшись от обещания, которое он сделал на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Киев присоединится в будущем, но без указанной даты.

Пока европейские страны обсуждают возможность предоставления миротворцев для поддержания любого мирного соглашения с Украиной, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил в Эр-Рияде, что Москва не согласится на размещение в Украине войск стран НАТО, под каким бы флагом они ни действовали.

"Конечно, для нас это неприемлемо", – сказал он.

Reuters отмечает, что комментарии Лаврова и Захаровой сигнализировали о том, что Россия будет настаивать на дальнейших уступках в переговорах. Во время первой встречи во вторник Лавров и помощник по внешней политике Кремля Юрий Ушаков – вместе проведшие 34 года на своих текущих должностях – вели переговоры с тремя чиновниками администрации Трампа в первый месяц их работы.

Обе стороны заявили, что не были назначены даты встречи между Трампом и диктатором Владимиром Путиным.

"Но стремительная дипломатия, которая началась с телефонного разговора Путина и Трампа всего шесть дней назад, вызвала тревогу в Украине и европейских столицах, что два лидера могут заключить скорую сделку, которая игнорирует их интересы безопасности, вознаграждает Москву за ее вторжение и дает Путину возможность угрожать Украине или другим странам в будущем", – пишут в издании.

Яна Пульерин, старший политический сотрудник Европейского совета по международным отношениям, сказала, что февраль 2022 года, месяц полномасштабного вторжения России в Украину, показал европейцам, что они не могут зависеть от России, но события этого месяца стали для европейцев еще одним значимым поворотным моментом.

"Февраль 2025-го показывает нам, что американцы больше не чувствуют ответственности за европейскую безопасность — и что их (США — Ред.) интересы принципиально отличаются от наших", — сказал Пульерен.

Ранее журналистка издания Fox News сообщила, что Путин хочет, чтобы на выборах в Украине победила его марионетка, а Трамп якобы не против.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.