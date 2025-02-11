Первые публичные контакты США и РФ: в Москву, вероятно, прибыл советник Трампа

Официального подтверждения этого пока нет, и американская сторона не комментирует возможные цели визита.

Впервые после возвращения Дональда Трампа в Белый дом появились признаки официальных контактов между США и Россией.

По данным Telegram-каналов, в Москву прибыл самолет Gulfstream G650ER из Вашингтона, на борту которого, вероятно, находился советник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В Москву прибыл самолет Gulfstream G650ER из Вашингтона / Фото: Фото из социальных сетей

Официального подтверждения этого пока нет, и американская сторона не комментирует возможные цели визита.

Прес-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Кремлю нечего сказать о публикации о визите в РФ спецпредставителя Трампа по Ближнему Востоку".

Тем временем посол США в России Линн Трейси посетила МИД РФ, о чем сообщают российские СМИ. Причины ее визита остаются неизвестными.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 10 февраля, что его спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог в скором времени прибудет в Украину.