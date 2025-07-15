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Первые шаги нового правительства: Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым
Совещание со Свириденко и Федоровым очертило основные направления работы обновленного правительства, среди которых — производство оружия, социальная поддержка граждан и другие.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с вице-премьером — министром экономики Юлией Свириденко и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Глава государства сообщил о подготовке первых шагов обновленного правительства.
Об этом президент написал в Сети.
«Совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым. Готовим первые шаги обновленного правительства. Детализировали задачи на следующие шесть месяцев», — говорится в заявлении Зеленского.
Он акцентировал, что главным является:
увеличение производства украинского оружия,
полное обеспечение контрактирования необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны,
проведение ощутимой дерегуляции и высвобождение внутреннего экономического потенциала Украины,
обеспечение полного выполнения программ социальной поддержки граждан.
Зеленский со Свириденко и Федоровым также определили, какие результаты могут быть достигнуты за первые полгода работы нового Кабинета министров.
Напомним, 14 июля президент Украины предложил Свириденко стать премьер-министром и заявил, что ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.
После этого Свириденко назвала приоритетные задачи для будущего состава Кабмина. Среди них — экономика, социальная сфера и обеспечение армии.
К слову, как информировал ранее народный депутат Ярослав Железняк, Федоров может стать первым вице-премьер-министром вместо Свириденко и продолжать возглавлять одновременно Минцифры.