Первые шаги нового правительства: Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым

Владимир Зеленский провел совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с вице-премьером — министром экономики Юлией Свириденко и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Глава государства сообщил о подготовке первых шагов обновленного правительства.

Об этом президент написал в Сети.

«Совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым. Готовим первые шаги обновленного правительства. Детализировали задачи на следующие шесть месяцев», — говорится в заявлении Зеленского.

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Он акцентировал, что главным является:

увеличение производства украинского оружия,

полное обеспечение контрактирования необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны,

проведение ощутимой дерегуляции и высвобождение внутреннего экономического потенциала Украины,

обеспечение полного выполнения программ социальной поддержки граждан.

Зеленский со Свириденко и Федоровым также определили, какие результаты могут быть достигнуты за первые полгода работы нового Кабинета министров.

Напомним, 14 июля президент Украины предложил Свириденко стать премьер-министром и заявил, что ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

После этого Свириденко назвала приоритетные задачи для будущего состава Кабмина. Среди них — экономика, социальная сфера и обеспечение армии.

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К слову, как информировал ранее народный депутат Ярослав Железняк, Федоров может стать первым вице-премьер-министром вместо Свириденко и продолжать возглавлять одновременно Минцифры.