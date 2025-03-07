Первые средства от замороженных активов РФ поступили в Украину: как их используют

В Украине рассчитывают, что в будущем все суверенные активы России будут конфискованы и направлены на нужды государства.

Украина получила 752 миллиона фунтов стерлингов, обеспеченных доходами от замороженных российских активов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.

По его словам, средства поступили в рамках инициативы G7 ERA (Reinvesting Russian Assets) и будут направлены на укрепление обороноспособности страны.

“Благодарю правительство Великобритании и наших партнеров по G7 за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину. Рассчитываем, что все суверенные активы России в будущем будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства”, – заявил Шмигаль.

Ранее лидеры G7 приняли решение направлять доходы от замороженных активов России на помощь Украине, в частности для военных и экономических нужд.

Напомним, Великобритания продолжит передавать Украине разведывательные данные после того, как это перестали делать США. Однако эти возможности будут более ограничены.

Читайте также: