Первым среди коллег: "слуга народа" ушел в декретный отпуск

По его словам, декрет он взял на 11 дней.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Павел Фролов, у которого два месяца назад родилась дочь, ушел в декретный отпуск. По словам нардепа, он любит свою дочь и считает, что ей с первых дней жизни нужно его внимание. А из-за активного рабочего графика такая возможность у него была редко.

Об этом в четверг, 10 июня, сообщает пресс-служба партии.

"Он первым среди коллег взял отпуск по новому закону о равных возможностях матери и отца по уходу за ребенком, который в народе получил название "декрет для папы", — говорится в сообщении.

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"Иду на работу очень рано, прихожу поздно, выходные также все в работе. Кроме голосований непосредственно в сессионном зале, много времени уходит на законодательную работу, заседания комитетов, командировки и эфиры", — рассказал Фролов.

Для того, чтобы "насладиться отцовством и помочь жене по уходу за дочкой", он решил взять декретный отпуск и на своем примере показать, что есть такая возможность.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому теперь каждый родитель в Украине имеет право идти в отпуск по уходу за ребенком. С соответствующими выплатами и сохранением рабочего места. Но самое интересное — у нас только сейчас сделали то, что уже давно является правилом в Европе. И как такой декретный отпуск даже помогает мужчинам в карьере — в нашем материале.

Папа в декрете: какие права получили украинские мужчины

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